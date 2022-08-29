سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

يعد سعر الدينار الكويتي من الأسعار الهامة في المجال الاقتصادي، لذلك ننشر لكم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري قيمة 60 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في بنك مصر قيمة 59.98 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي قيمة 60.30 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين كريدي أجريكول 58.91 جنيه للشراء، و63.65 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية قيمة 58.46 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع.

أسعار تهمك :

سعر الذهب في الكويت اليوم 29 أغسطس 2022.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الذهب في الإمارات اليوم 29 أغسطس 2022.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.