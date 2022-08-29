أخبار إقتصادية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

عبد الرحمن رضا

يعد سعر الدينار الكويتي من الأسعار الهامة في المجال الاقتصادي، لذلك ننشر لكم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي 

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 27 أغسطس 2022 في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 27 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري قيمة 60 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في بنك مصر قيمة 59.98 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي قيمة 60.30 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين كريدي أجريكول 58.91 جنيه للشراء، و63.65 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية قيمة 58.46 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع.

أسعار تهمك : 

سعر الذهب في الكويت اليوم 29 أغسطس 2022.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الذهب في الإمارات اليوم 29 أغسطس 2022.

 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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