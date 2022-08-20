سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في مصر 2022/8/20

يعد سعر الدينار الكويتي في مصر من أهم الأشياء التي تكتب في المجال الاقتصادي، لأنه يهم شريحة كبيرة من المجتمع المصري سواء كانوا المستثمرين أو العاملين بدولة الكويت والراتب الخاص بهم يكون بالدينار الكويتي، لذلك نحيط علمكم بكل ما يخص سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في مصر ٢٠٢٢/٨/٢٠.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنوك

سوف نحيط علمكم بأسعار البيع والشراء للدينار الكويتي اليوم السبت في مصر الخاصة ببعض البنوك المصرية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس

وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس اليوم، سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.56 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر معاملات البنك المركزي، نحو 52.15 جنيه للشراء مقابل 62.58 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي حسب ما أعلنه البنك اليوم السبت، نحو 60.05 جنيه للشراء، مقابل 62.45 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حسب ما أعلنه بنك مصر على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 60.05 جنيه للشراء مقابل 62.45 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفق ما نشره الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية على الإنترنت، سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية في آخر معاملات اليوم، نحو 58.52 للشراء مقابل 62.58 جنيه لعمليات البيع.

وبذلك نكون وضحنا لكم الكثير عن أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ في مصر، ولمعرفة المزيد من الأسعار حول العملات أو أسعار أخرى يمكنك الضغط هنا :

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