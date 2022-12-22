سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

يعد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسعار وهي العملة الأعلى مقابل الجنية، ولذلك هي مهمة، كما يبحث المصريين المتواجدين بدولة الكويت عنه، علاوة على ذلك الرجل الكويتي القادم إلى مصر يهمه أيضاً السعر، لذلك ننشره لكم هنا.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي، وصل سعر الدينار إلى 78.24 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

أما سعره في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 77.78 جنيه للشراء، و 80.67 للبيع.

سعر الدينار في البنك الأهلي المصري

أما السعر في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 77.78 جنيه للشراء، و 80.67 للبيع

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الدينار في بنك بلوم مصر، 80.49 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، 78.47 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وأما سعره في بنك الكويت الوطني، وصل مقابل الجنيه إلى 76.06 جنيه للشراء، و 81.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، بلغ السعر اليوم أمام الجنيه 76.75 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.