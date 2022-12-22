أخبار إقتصادية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

عبد الرحمن رضا

يعد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسعار وهي العملة الأعلى مقابل الجنية، ولذلك هي مهمة، كما يبحث المصريين المتواجدين بدولة الكويت عنه، علاوة على ذلك الرجل الكويتي القادم إلى مصر يهمه أيضاً السعر، لذلك ننشره لكم هنا.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 1 22/12/2022 - 9:57 ص

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

مستويات تاريخية.. سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6 يناير مقابل الجنيه المصري KWD/EGP 

وفي البنك الأهلي الكويتي، وصل سعر الدينار إلى 78.24 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

أما سعره في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 77.78 جنيه للشراء، و 80.67 للبيع.

سعر الدينار في البنك الأهلي المصري

أما السعر في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 77.78 جنيه للشراء، و 80.67 للبيع

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الدينار في بنك بلوم مصر، 80.49 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، 78.47 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وأما سعره في بنك الكويت الوطني، وصل مقابل الجنيه إلى 76.06 جنيه للشراء، و 81.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، بلغ السعر اليوم أمام الجنيه 76.75 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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