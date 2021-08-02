ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم 2 أغسطس 2021 الاثنين بالبنوك المحلية المصرية حيث كان سعر الشراء 49.34 جنيهاً بينما كان سعر البيع 52.34 جنيهاً فى أخر تحديثات البنوك المحلية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى المصرى

وكان سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى المصرى فى المتناول حيث كان سعر الشراء 51.97 جنيهاً بينما كان سعر البيع 52.43 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى

وكان سعر الشراء منخفض نسبياً عن باقي البنوك حيث كان سعر الشراء 49.34 جنيهاً بينما كان سعر البيع 52.34 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ظل سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر كما هو عليه حيث كان سعر الشراء 49.34 جنيهاً بينما كان سعر البيع 52.34 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في قناة السويس

وكان سعر الدينار الكويتي فى قناة السويس أعلى نسبياً فى الشراء حيث كان سعر الشراء 52.03 جنيهاً بينما كان سعر البيع 52.41 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى cib

وأستقر سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى cib حيث كان سعر الشراء 49.34 جنيهاً بينما كان سعر البيع 52.47 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية انخفض تماماً سعر الدينار الكويتي فى الشراء عن باقي البنوك المحلية حيث كان سعر الشراء 48.46 جنيهاً بينما كان سعر البيع 52.38 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وكان سعر الشراء فى هذا المصرف منخفض تماماً عن جميع البنوك المحلية حيث كان سعر الشراء 48.30 جنيهاً بينما كان سعر البيع 52.41 جنيهاً.