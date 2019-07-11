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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار واليورو والعملات اليوم السبت 13-7-2019 في البنك المركزي

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار واليورو والعملات اليوم السبت 13-7-2019 في البنك المركزي
سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام العملات الأجنبية

سوف نقدم لكم سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل أشهر العملات مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وغيرها الكثير، وفق آخر سعر معلن في البنك المركزي الكويتي والذي يحدد سعر الصرف وفق سلة العملات المرتبط بالدينار، حيث يتمتع الدينار الكويتي بأعلى سعر صرف مقابل الدولار الأمريكي في العالم، وذلك ناتج من قوة الاحتياطات النقدية والنفطية التي تمتلكها الدولة، والسياسية التي ينتهجها البنك المركزي الكويتي في ربط سعر الصرف بمجموعة من العملات لا تقتصر فقط على الدولار، وذلك لتجنب التغيرات الفجائية في حالة ربط العملة الوطنية بعملة واحدة فقط، كما هو الحال في العديد من الدول العربية.

 

سعر الدينار الكويتي  اليوم مقابل الدولار والعملات اليوم

هذا الجدول صادر من البنك المركزي الكويتي، محدث بشكل مستمر ويومي، يحتوى على سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل العملات الأجنبية، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي

رمزالعملاتسعر الصرف مقابل الدينار الكويتي (فلس/وحدة)التغييرنسبة التغيير
USDدولار امريكي303.50-0.3500-0.1200
EURيورو342.2721.74740.5100
GBPجنيه استرليني380.3922.05280.5400
JPYين ياباني2.81160.02130.7600
CHFفرنك سويسري307.8561.89510.6200
SARريال سعودي81.041-0.0934-0.1200
AEDدرهم إماراتي82.641-0.0953-0.1200
QARريال قطري83.379-0.0962-0.1200
BHDدينار بحريني807.181-0.9308-0.1200
OMRريال عُماني789.337-0.9103-0.1200

 

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تاريخ العملة الوطنية الدينار الكويتي الحديث

تعتبر عملة الدينار الكويتي من العملات الحديثة نسبيا على مستوى العالم، حيث صدر أول طبعة منه في عام 1960 ميلادية، وبموجبه تم إلغاء جميع العملات التي كانت يتم التداول بها في السوق الكويتي سابقاً، ومن أمثلة تلك العملات الروبية الهندية والليرة الذهب العثمانية وكذلك الجنيه الذهبي الانجليزي، وقد تم تقسيم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس، وقد يكون ساهم هذا التقسيم الكبير نوعا ما ولو بشكل غير مباشر في الحفاظ على سعر صرف الدينار كأعلى سعر صرف لعملة في العالم أمام الدولار الأمريكي.

 

سوق صرف العملات في الكويت اليوم

يشهد سوق أسعار صرف وتداول العملات في دولة الكويت اليوم بعض الاستقرار حيث لم تشهد أي عملة تغيرات جذرية في السعر، وذلك ناتج عن السياسة المصرفية التي يتبعها بنك الكويت المركزي.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.