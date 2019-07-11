سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-7-2019 بالبنوك المصرية والسوق السوداء

نستعرض معكم اليوم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر، وفق آخر سعر في البنوك وذلك في أشهر البنوك المصرية العاملة في السوق المصرفي وكذلك السوق السوداء، ويبحث العديد من المواطنين المصريين العاملين في دولة الكويت الشقيقة عن سعر الدينار الكويتي بشكل يومي، حيث يقوم هؤلاء العمال المصريين المغتربين العاملين في كافة المهن والوظائف في الكويت بإرسال حوالات مالية كل مدة زمنية لأسرهم داخل مصر، حيث تحتل العمالة المصرية المرتبة الثانية من حيث العدد في سوق العمل الكويتي بعدد يقارب نحو 450 ألف عامل مصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم

هذا الجدول يتضمن أسعار صرف الدينار الكويتي مقيم بالجنيه المصري في عدد من البنوك اليوم، وكذلك أعلى سعر للشراء وأقل سعر لشراء الدينار في تلك البنوك، وكانت أسعار صرف الدينار على النحو التالي

البنوك المصرية سعر الدينار الكويتي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الدينار الكويتي البيع مقابل الجنيه المصري سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 54.4229 54.7965 سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 54.426 54.9168 سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 54.426 54.9168 سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 53.70475 54.85093 أسعار الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB 54.1203 54.8509 أسعار الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي 54.0834 54.9498 أسعار الدينار الكويتي في بنك عودة 54.426 54.9168

اقرأ أيضا: أسعار الذهب في مصر اليوم بمحلات الصاغة

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم

تشهد حاليا أسعار بيع وشراء الدينار الكويتي في السوق السوداء المصري لتجارة وتداول العملة بعض الاستقرار النسبي، حيث بلغ سعر بيع الدينار الشراء 56.80 جنيه مصري، وذلك مقابل 58 جنيه سعر البيع، ليرتفع بذلك أسعار السوق السوداء بعدة قروش عن سعر صرف الدينار الرسمي في البنوك المصرية، حيث استقرت أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية.

القوى العاملة تستعد لتسجيل قاعدة بيانات بالعمالة المصرية في الكويت

التقي وزير القوى العاملة المصري خلال شهر سبتمبر الماضي ممثلين تابعين لهيئة القوى العاملة في دولة الكويت، وأعلن الوزير حينها أن الوزارة المصرية سوف تقوم بإنشاء قاعدة للبيانات خاصة بالعمال المصريين من مختلف المهن المؤهلين للعمل في الوظائف المطلوبة في الكويت، وبعد الانتهاء من قاعدة البيانات سوف تقوم الوزارة بتفعيل بروتوكول تعاون موقع بين البلدين يساهم في زيادة فرص العمل أمام العمالة المصرية وكذلك يوفر البيانات اللازمة لصاحب العمل في الكويت.

من جانبه صرح السيد مبارك العازمي والذي يشغل منصب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت أنهم على أتم الاستعداد لبدء تنفيذ ذلك الربط الإلكتروني بين الوزارتين في البلدين الشقيقين، وذلك بمجرد أنتهاء جمهورية مصر العربية من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال المشروع.

سعر الدينار مقابل الجنيه اليوم

ما زالت الأسعار مستقرة على النحو الموجود في جدول صرف العملات المذكور في هذا الموضوع لليوم الثاني، ولم يشهد سوق صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري أي تغيرات مفاجئة أو كبيرة سواء كانت بالزيادة أو النقصان، وسوف نستمر معكم في متابعة أحدث أسعار صرف الدينار في البنوك المصرية إن شاء الله.