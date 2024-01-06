أخبار إقتصادية

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024

أيمن منصور محمود

ارتفاع جنوني للدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر الدينار اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024م نحو 100.6 جنيهاً للشراء، و101 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024

ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024

بحسب متوسط سعر البنك المركزي المصري، سجل الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية ارتفاعاً كبير مقابل الجنيه في كل المصارف المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

  • 100.6 جنيه للشراء.
  • 101 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

  • 99.84 جنيه للشراء.
  • 100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

  • 99.84 جنيه للشراء.
  • 100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

  • 99.84 جنيه للشراء.
  • 100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

  • 97.30 جنيهاً للشراء.
  • 101 جنيه للبيع.
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عن الكاتب:
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أيمن منصور محمود

ايمن منصور حاصل على بكالوريوس تربية قسم تكنولوجيا ومعلومات محرر أخبار في موقع نجوم مصرية، متخصص في جمع وتحليل المعلومات الأخبارية وتقديمها بشكل موضوعي ومهني. و إنتاج محتوى متميز وإبداعي في جميع التخصصات
أسعى دائمًا لتقديم المعلومات بشكل دقيق وشيق وتقديم معلومات قيمة ومثيرة بطريقة ممتعة ومفهومة.

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