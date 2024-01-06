سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024
ارتفاع جنوني للدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر الدينار اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024م نحو 100.6 جنيهاً للشراء، و101 جنيه مصري للبيع.
ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه المصري
بحسب متوسط سعر البنك المركزي المصري، سجل الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية ارتفاعاً كبير مقابل الجنيه في كل المصارف المصرية.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
- 100.6 جنيه للشراء.
- 101 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
- 99.84 جنيه للشراء.
- 100.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
- 99.84 جنيه للشراء.
- 100.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
- 99.84 جنيه للشراء.
- 100.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
- 97.30 جنيهاً للشراء.
- 101 جنيه للبيع.