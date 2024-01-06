ارتفاع جنوني للدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر الدينار اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024م نحو 100.6 جنيهاً للشراء، و101 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024

ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه المصري

بحسب متوسط سعر البنك المركزي المصري، سجل الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية ارتفاعاً كبير مقابل الجنيه في كل المصارف المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

100.6 جنيه للشراء.

101 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

99.84 جنيه للشراء.

100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

99.84 جنيه للشراء.

100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

99.84 جنيه للشراء.

100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي