سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 أغسطس 2019 أسعار الدولار بالبنك المركزي .. توقعات أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي اليوم وتوقعات أسعار العملات فالدولار خلال الفترة القادمة عاد للواجهه من جديد، بعد فترة استقرار وتحركات في قناة سعرية ضيقة، وهذا الاستقرار الذي امتد لشهور أبعد المضاربين على أسعار الدولار على المضاربة على ارتفاع أسعاره لعد تحقيقهم أرباح في ظل استقرار أسعاره طوال الفترة الماضية، ولكن هل سيستمر الحال كما كان عليه طوال الشهور القادمة أم جد جديد.

من خلال هذا التقرير عن حركة أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية المستقبلية، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، هذا التقرير سيتناول الأسباب الحقيقية وراء بداية ارتفاع أسعار الدولار، وكذلك من المستفيد من ارتفاع أسعاره المتوقعة، وهل بالفعل أصبح هناك تعارض بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن، هذه السطور السابقة بهذا التقرير هي تمهيد بسيط لموضوع شائل سنتناول جميع جوانبه وتفاصيله لاحقا.

سعر الدولار وتوقعات أسعار الدولار المستقبلية وعلاقتها بالأموال الساخنة “الحلقة الأولى

فدوم عزيزي القارئ على زيارة هذا التقرير وسندعمه بفيديوهات تشرح وتبسط التوقعات المستقبلية لحركة أسعار الدولار، وكذلك أهم المؤثرات والمؤشرات الاقتصادية التي تحكم حركة سعر الدولار حالياً ومستقبلاً، ويتم تداول الدولار حالياً بالقرب من سعر 16.5جنيه.

اتجاهات سعر الدولار المستقبلية وحلول جذرية للأزمة القادمة “الحلقة الثانية”

لذلك سيكون لهذه الأموال الساخنة أكبر الأثر على حركة أسعار الورقة الخضراء بسوق الصرف المصري، وهل تستطيع السياسات النقدية المتبعة حالياً على كبح جماح حركة من الممكن أن تكون عنيفة على أسعار الدولار، وهل تستطيع الحكومة السيطرة على الأوضاع التي ستنجم عن حركة سعر الدولار المستقبلية، والتي ستدخلنا في موجة أخرى من التضخم، سيعانى منها المواطن المصري، وما أشبه الليلة بالبارحة، وهل يتزامن رفع الدعم عن الطاقة والوقود مع ارتفاعات في أسعار الدولار كما حدث في نوفمبر 2016.

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أسعار صرف جميع العملات بالبنك المركزي المصري اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكي​ 16.5447 16.6447 يورو​ 18.3332 18.4490 جنيه استرليني​ 20.1200 20.2367 فرنك سويسري​ 16.8137 16.9222 100 ين ياباني​ 15.5218 15.6200 ريال سعودي​ 4.4115 4.4382 دينار كويتي​ 54.3805 54.7326 درهم إماراتي​ 4.5038 4.5319 اليوان الصيني​ 2.3348 2.3497

يرتبط سعر الدولار بالسوق المصري بقانون العرض والطلب، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام جميع العملات العربية والأجنبية.