سعر الدولار واليورو والعملات العربية مقابل الجنيه الخميس 28 أغسطس 2025

استقرار نسبي في سوق الصرف بالبنوك المصرية، مع تسجيل مستويات مقاربة لتعاملات أمس في أسعار البيع والشراء، مع بعض التباين الطفيف. هذا الاستقرار جاء في ظل متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي، مثل تقارير البنوك المركزية وتغيرات أسعار الطاقة، التي تؤثر مباشرة على حركة التجارة الخارجية.

في البنوك المصرية الرئيسية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، سجلت الأسعار وفقًا لآخر التحديثات في تمام الساعة 10:47 صباحًا، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل متوسطات رسمية وقد تختلف قليلاً بين المؤسسات المالية.

مؤشرات النقد العالمي في البنوك

العملة شراء بيع الدولار الأمريكي 48.59 48.69 اليورو 56.5296 56.7433 الجنيه الإسترليني 65.5431 65.8191 الدولار الكندي 35.2331 35.3595 الكرون الدانمركي 7.5728 7.6016 الكرون النرويجي 4.8132 4.8374 الكرونا السويدية 5.0941 5.1198 الفرنك السويسري 60.5181 60.7789 الين الياباني (لكل 100 ين) 32.9446 33.1202 الدولار الأسترالي 31.5981 31.7556 اليوان الصيني 6.7912 6.8204

حركة الصرف العربي

العملة شراء بيع الدينار الكويتي 158.3768 159.4303 الريال السعودي 12.91 12.9812 الدرهم الإماراتي 13.2167 13.2566 الدينار البحريني 127.5562 129.1512 الريال العُماني 124.9582 126.4774 الريال القطري 12.3325 13.358 الدينار الأردني 68.0294 68.7712

تأثير أسعار الصرف الأكثر تداولًا على الاقتصاد المحلي

يعتبر الدولار الأمريكي أبرز العملات المؤثرة على الاقتصاد المصري، حيث يرتبط بأكثر من 70% من الواردات مثل الوقود والمواد الخام. استقراره عند حدود 48.69 جنيه للبيع يساهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بما فيها الإلكترونيات والسيارات، مما يدعم استقرار التضخم في قطاع التجزئة. على سبيل المثال، أي زيادة بنسبة 1% في الدولار قد ترفع تكلفة استيراد الحبوب بنحو 2-3%، مما ينعكس على أسعار الخبز والمنتجات الغذائية الأساسية.

أما اليورو، الذي يُستخدم بكثرة في معاملات السياحة والتجارة مع أوروبا، فيؤثر على قطاع السياحة الذي يشكل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. السعر الحالي عند 56.74 جنيه للبيع يعزز جاذبية مصر للسياح الأوروبيين، حيث يجعل الإنفاق المحلي أقل تكلفة بالنسبة لهم، مما قد يزيد من تدفق السياحة في موسم الشتاء المقبل.

فيما يخص النقد العربي، يحتل الريال السعودي مكانة بارزة بسبب حجم التحويلات المالية من العمالة المصرية في السعودية، التي تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا. سعره اليوم عند 12.98 جنيه للبيع يعزز قيمة هذه التحويلات، وبالتالي يدعم الاستهلاك المحلي في قطاعات مثل العقارات والتعليم. كذلك، يؤثر استقرار الدرهم الإماراتي على استثمارات الإمارات في مصر، خاصة في مشاريع البنية التحتية، حيث يقلل من تكاليف التمويل الخارجي.