سعر الدولار واليورو والعملات العربية مقابل الجنيه الخميس 28 أغسطس 2025
استقرار نسبي في سوق الصرف بالبنوك المصرية، مع تسجيل مستويات مقاربة لتعاملات أمس في أسعار البيع والشراء، مع بعض التباين الطفيف. هذا الاستقرار جاء في ظل متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي، مثل تقارير البنوك المركزية وتغيرات أسعار الطاقة، التي تؤثر مباشرة على حركة التجارة الخارجية.
في البنوك المصرية الرئيسية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، سجلت الأسعار وفقًا لآخر التحديثات في تمام الساعة 10:47 صباحًا، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل متوسطات رسمية وقد تختلف قليلاً بين المؤسسات المالية.
مؤشرات النقد العالمي في البنوك
|العملة
|شراء
|بيع
|الدولار الأمريكي
|48.59
|48.69
|اليورو
|56.5296
|56.7433
|الجنيه الإسترليني
|65.5431
|65.8191
|الدولار الكندي
|35.2331
|35.3595
|الكرون الدانمركي
|7.5728
|7.6016
|الكرون النرويجي
|4.8132
|4.8374
|الكرونا السويدية
|5.0941
|5.1198
|الفرنك السويسري
|60.5181
|60.7789
|الين الياباني (لكل 100 ين)
|32.9446
|33.1202
|الدولار الأسترالي
|31.5981
|31.7556
|اليوان الصيني
|6.7912
|6.8204
حركة الصرف العربي
|العملة
|شراء
|بيع
|الدينار الكويتي
|158.3768
|159.4303
|الريال السعودي
|12.91
|12.9812
|الدرهم الإماراتي
|13.2167
|13.2566
|الدينار البحريني
|127.5562
|129.1512
|الريال العُماني
|124.9582
|126.4774
|الريال القطري
|12.3325
|13.358
|الدينار الأردني
|68.0294
|68.7712
تأثير أسعار الصرف الأكثر تداولًا على الاقتصاد المحلي
يعتبر الدولار الأمريكي أبرز العملات المؤثرة على الاقتصاد المصري، حيث يرتبط بأكثر من 70% من الواردات مثل الوقود والمواد الخام. استقراره عند حدود 48.69 جنيه للبيع يساهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بما فيها الإلكترونيات والسيارات، مما يدعم استقرار التضخم في قطاع التجزئة. على سبيل المثال، أي زيادة بنسبة 1% في الدولار قد ترفع تكلفة استيراد الحبوب بنحو 2-3%، مما ينعكس على أسعار الخبز والمنتجات الغذائية الأساسية.
أما اليورو، الذي يُستخدم بكثرة في معاملات السياحة والتجارة مع أوروبا، فيؤثر على قطاع السياحة الذي يشكل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. السعر الحالي عند 56.74 جنيه للبيع يعزز جاذبية مصر للسياح الأوروبيين، حيث يجعل الإنفاق المحلي أقل تكلفة بالنسبة لهم، مما قد يزيد من تدفق السياحة في موسم الشتاء المقبل.
فيما يخص النقد العربي، يحتل الريال السعودي مكانة بارزة بسبب حجم التحويلات المالية من العمالة المصرية في السعودية، التي تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا. سعره اليوم عند 12.98 جنيه للبيع يعزز قيمة هذه التحويلات، وبالتالي يدعم الاستهلاك المحلي في قطاعات مثل العقارات والتعليم. كذلك، يؤثر استقرار الدرهم الإماراتي على استثمارات الإمارات في مصر، خاصة في مشاريع البنية التحتية، حيث يقلل من تكاليف التمويل الخارجي.