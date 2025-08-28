أخبار إقتصادية

سعر الدولار واليورو والعملات العربية مقابل الجنيه الخميس 28 أغسطس 2025

منى توفيق

استقرار نسبي في سوق الصرف بالبنوك المصرية، مع تسجيل مستويات مقاربة لتعاملات أمس في أسعار البيع والشراء، مع بعض التباين الطفيف. هذا الاستقرار جاء في ظل متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي، مثل تقارير البنوك المركزية وتغيرات أسعار الطاقة، التي تؤثر مباشرة على حركة التجارة الخارجية.

في البنوك المصرية الرئيسية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، سجلت الأسعار وفقًا لآخر التحديثات في تمام الساعة 10:47 صباحًا، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل متوسطات رسمية وقد تختلف قليلاً بين المؤسسات المالية.

مؤشرات النقد العالمي في البنوك

العملةشراءبيع
الدولار الأمريكي48.5948.69
اليورو56.529656.7433
الجنيه الإسترليني65.543165.8191
الدولار الكندي35.233135.3595
الكرون الدانمركي7.57287.6016
الكرون النرويجي4.81324.8374
الكرونا السويدية5.09415.1198
الفرنك السويسري60.518160.7789
الين الياباني (لكل 100 ين)32.944633.1202
الدولار الأسترالي31.598131.7556
اليوان الصيني6.79126.8204

حركة الصرف العربي

العملةشراءبيع
الدينار الكويتي158.3768159.4303
الريال السعودي12.9112.9812
الدرهم الإماراتي13.216713.2566
الدينار البحريني127.5562129.1512
الريال العُماني124.9582126.4774
الريال القطري12.332513.358
الدينار الأردني68.029468.7712

تأثير أسعار الصرف الأكثر تداولًا على الاقتصاد المحلي

يعتبر الدولار الأمريكي أبرز العملات المؤثرة على الاقتصاد المصري، حيث يرتبط بأكثر من 70% من الواردات مثل الوقود والمواد الخام. استقراره عند حدود 48.69 جنيه للبيع يساهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بما فيها الإلكترونيات والسيارات، مما يدعم استقرار التضخم في قطاع التجزئة. على سبيل المثال، أي زيادة بنسبة 1% في الدولار قد ترفع تكلفة استيراد الحبوب بنحو 2-3%، مما ينعكس على أسعار الخبز والمنتجات الغذائية الأساسية.

أما اليورو، الذي يُستخدم بكثرة في معاملات السياحة والتجارة مع أوروبا، فيؤثر على قطاع السياحة الذي يشكل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. السعر الحالي عند 56.74 جنيه للبيع يعزز جاذبية مصر للسياح الأوروبيين، حيث يجعل الإنفاق المحلي أقل تكلفة بالنسبة لهم، مما قد يزيد من تدفق السياحة في موسم الشتاء المقبل.

فيما يخص النقد العربي، يحتل الريال السعودي مكانة بارزة بسبب حجم التحويلات المالية من العمالة المصرية في السعودية، التي تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا. سعره اليوم عند 12.98 جنيه للبيع يعزز قيمة هذه التحويلات، وبالتالي يدعم الاستهلاك المحلي في قطاعات مثل العقارات والتعليم. كذلك، يؤثر استقرار الدرهم الإماراتي على استثمارات الإمارات في مصر، خاصة في مشاريع البنية التحتية، حيث يقلل من تكاليف التمويل الخارجي.

