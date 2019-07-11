أسعار الدولار والعملات في سورية السوق السوداء اليوم السبت 13-7-2019

تعرضت العملة السورية لتذبذب في الأسعار في السوق السوداء مقابل الدولار الأمريكي واليورو وغيرها من العملات خلال الأيام الماضية، وقد فسر بعض خبراء الاقتصاد السبب الذي أدى إلى ذلك هو مضاربة تجار العملات الأجنبية في سوق صرف الليرة السورية، بينما حافظ سعر صرف الدولار واليورو في المصرف المركزي السوري على السعر الذي تم تحديده، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع أسعار صرف الليرة السوري في المصارف وشركات الصرافة، وكذلك السعر في السوق السوداء التي يتحكم فيها تجار العملة.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو والعملات الدولية

في هذا الجدول سعر صرف الليرة السورية اليوم، وذلك مقابل الدولار والعديد من العملات الدولية، في المصرف المركزي السوري وأيضا في السوق السوداء، متجددة يوميا وفق أحدث الأسعار

العملة المصرف المركزي شراء المصرف المركزي بيع السوق السوداء شراء السوق السوداء بيع الدولار الأمريكي 435 438 581 583 اليورو 490.40 493.84 652 656 الجنيه الاسترليني 723 732 الليرة التركية 102 103 الدولار الكندي 440 446 كورونا السويد 61 62 كورونا النرويج 67 68 كورونا الدنمارك 87 88

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سعر صرف الليرة مقابل الجنية والريال والعملات العربية

في هذا الجدول سوف نستعرض سعر الصرف الخاص بالعملة السورية أمام العديد من العملات العربية ومن أبرزها الجنيه المصري والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي وغيرها من عملات الدول العربية، حيث أدت الظروف السياسية الطارئة إلى سفر بعض الأسر السورية إلى خارج الدولة وخصوصا إلى الدول العربية الشقيقة

العملة سعر الشراء سعر البيع الجنيه المصري 34 35 الريال السعودي 153 155 الدرهم الإماراتي 156 159 الريال القطري 158 160 الدينار الأردني 814 822 الدينار الكويتي 1899 1915 الدينار الليبي 411 415 الدينار البحريني 1531 1546 الريال العماني 1499 1514

قرار المصرف المركزي بشأن تحويل العملات

أصدر المصرف المركزي بتاريخ 6 كانون الأول ديسمبر 2017 القرار رقم 1602 والذي يلغي بموجبه القرارات السابقة التي تم اتخاذها في عام 2012 بشأن تحويلات العملات الأجنبية إلى سوريا، حيث ألغى القرار الجديد 1602 القرار السابق الذي يجبر مستقبل الحوالة من الخارج على استلامها ليرة فقط، وسمح للمواطنين باستلام التحويلات الخارجية بالعملة المرسلة بها سواء كان دولار أو يورو أو غيرها من العملات وقد أدى ذلك القرار المفاجئ في رفع قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية.

أسعار العملات في سوريا اليوم السبت

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو في السوق السوداء بعض الانخفاض وذلك في السوق السوداء لتجارة العملة، بينما حافظ المصرف المركزي على نفس السعر المعلن دون تغير، وقد شهدت الليرة السورية انخفاضا كبيرا في قيمتها مقابل العملات الأجنبية منذ نحو السبعة سنوات، وذلك نتيجة للاضطراب السياسية التي حدثت خلال ثورات ما يطلق عليه الربيع العربي، وما اتبع ذلك من شبه حرب أهلية، لم تنتهي حتى الآن.