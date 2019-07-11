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أسعار الدولار والعملات في سورية السوق السوداء اليوم السبت 13-7-2019

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
أسعار الدولار والعملات في سورية السوق السوداء اليوم السبت 13-7-2019
سعر الليرة مقابل الدولار واليورو والجنيه

تعرضت العملة السورية لتذبذب في الأسعار في السوق السوداء مقابل الدولار الأمريكي واليورو وغيرها من العملات خلال الأيام الماضية، وقد فسر بعض خبراء الاقتصاد السبب الذي أدى إلى ذلك هو مضاربة تجار العملات الأجنبية في سوق صرف الليرة السورية، بينما حافظ سعر صرف الدولار واليورو في المصرف المركزي السوري على السعر الذي تم تحديده، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع أسعار صرف الليرة السوري في المصارف وشركات الصرافة، وكذلك السعر في السوق السوداء التي يتحكم فيها تجار العملة.

 

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو والعملات الدولية

في هذا الجدول سعر صرف الليرة السورية اليوم، وذلك مقابل الدولار والعديد من العملات الدولية، في المصرف المركزي السوري وأيضا في السوق السوداء، متجددة يوميا وفق أحدث الأسعار

العملةالمصرف المركزي شراءالمصرف المركزي بيعالسوق السوداء شراءالسوق السوداء بيع
الدولار الأمريكي435438581583
اليورو490.40493.84652656
الجنيه الاسترليني723732
الليرة التركية102103
الدولار الكندي440446
كورونا السويد6162
كورونا النرويج6768
كورونا الدنمارك8788

 

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سعر صرف الليرة مقابل الجنية والريال والعملات العربية

في هذا الجدول سوف نستعرض سعر الصرف الخاص بالعملة السورية أمام العديد من العملات العربية ومن أبرزها الجنيه المصري والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي وغيرها من عملات الدول العربية، حيث أدت الظروف السياسية الطارئة إلى سفر بعض الأسر السورية إلى خارج الدولة وخصوصا إلى الدول العربية الشقيقة

العملةسعر الشراءسعر البيع
الجنيه المصري3435
الريال السعودي153155
الدرهم الإماراتي156159
الريال القطري158160
الدينار الأردني814822
الدينار الكويتي18991915
الدينار الليبي411415
الدينار البحريني15311546
الريال العماني14991514

 

قرار المصرف المركزي بشأن تحويل العملات

أصدر المصرف المركزي بتاريخ 6 كانون الأول ديسمبر 2017 القرار رقم 1602 والذي يلغي بموجبه القرارات السابقة التي تم اتخاذها في عام 2012 بشأن تحويلات العملات الأجنبية إلى سوريا، حيث ألغى القرار الجديد 1602 القرار السابق الذي يجبر مستقبل الحوالة من الخارج على استلامها ليرة فقط، وسمح للمواطنين باستلام التحويلات الخارجية بالعملة المرسلة بها سواء كان دولار أو يورو أو غيرها من العملات وقد أدى ذلك القرار المفاجئ في رفع قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية.

 

أسعار العملات في سوريا اليوم السبت

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو في السوق السوداء بعض الانخفاض وذلك في السوق السوداء لتجارة العملة، بينما حافظ المصرف المركزي على نفس السعر المعلن دون تغير، وقد شهدت الليرة السورية انخفاضا كبيرا في قيمتها مقابل العملات الأجنبية منذ نحو السبعة سنوات، وذلك نتيجة للاضطراب السياسية التي حدثت خلال ثورات ما يطلق عليه الربيع العربي، وما اتبع ذلك من شبه حرب أهلية، لم تنتهي حتى الآن.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.