سعر الدولار واليورو في سوريا بالمصرف المركزي والسوق السوداء اليوم السبت 13-7-2019

سوف نستعرض معكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية اليوم، سعر الدولار وسعر اليورو وذلك في المصرف والمركزي وكذلك في السوق السوداء، حيث يعتبر الدولار واليورو من أكثر العملات تداولاً على المستوى العالمي، ويشهد سوق تداول العملات اختلافاً في سعر التداول في المصرف المركزي الذي يتحكم ويشرف في عملية التحويلات النقدية من الخارج والسوق السوداء الذي يشهد معاملات مالية بعيدا عن أعين الحكومة السورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

سعر الدولار اليوم في سوريا في المصرف المركزي استقر خلال الأيام الماضية وسعر الشراء فيه للدولار الأمريكي 435 ليرة، أما سعر البيع فهو 438 ليره، بينما الأسعار في السوق السوداء تتراوح ما بين سعر الشراء بنحو 581 ليرة سورية، وسعر البيع 583 ليرة سورية.

سعر اليورو في سوريا اليوم

استكمالا مع أسعار العملات في سورية نستعرض معكم سعر عملة أخرى وهي اليورو الأوروبي، حيث سعر صرف اليورو اليوم للشراء من قبل المصرف المركزي 490.40 ليرة للشراء وبسعر 493.84 ليرة للبيع، بينما كان السعر في السوق السوداء 652 للشراء وبسعر 656 ليرة للبيع مقابل اليورو.

اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية

أسعار تصريف العملات الدولية في السوق السوداء سوريا اليوم

العملة المصرف المركزي شراء المصرف المركزي بيع السوق السوداء شراء السوق السوداء بيع الدولار الأمريكي 435 438 581 583 اليورو 490.40 493.84 652 656 الجنيه الاسترليني 723 732 الليرة التركية 102 103 الدولار الكندي 440 446 كورونا السويد 61 62 كورونا النرويج 67 68 كورونا الدنمارك 87 88

أسعار العملات العربية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الجنيه المصري 34 35 الريال السعودي 153 155 الدرهم الإماراتي 156 159 الريال القطري 158 160 الدينار الأردني 814 822 الدينار الكويتي 1899 1915 الدينار الليبي 411 415 الدينار البحريني 1531 1546 الريال العماني 1499 1514

عوامل تؤثر على أسعار صرف العملات في سوريا

شهد سعر الدولار الأمريكي انخفاضا خلال الأيام الماضية، حيث قام المصرف المركزي بتخفيض السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ في يوم واحد بقيمة 56 ليرة سورية، وذلك خلال شهر نوفمبر 2017، حيث كان يتم التداول في السابق بسعر 490 ليرة تم تخفيضه لسعر 434 ليرة، وقد تسائل العديد من الخبراء في المجال الاقتصادي عن السبب الذي دفع المصرف المركزي السوري لاتخاذ قرار تخفيض الليرة في هذا الوقت.

وقد انخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى أقل من 400 ليرة سورية، لكن ما لبثت أن عادت إلى الارتفاع مرة أخرى، وقد أرجعت الوزيرة السابقة لمياء العاصي سبب الانخفاض والارتفاع المفاجئ في أسعار العملات في السوق السوداء إلى المضاربة التي تتم بين تجار العملات، وذلك لتحقيق أكبر كم من المكاسب المالية.

سعر صرف الليرة اليوم في سورية

يشهد حاليا سوق سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية سواء كانت دولار أو يورو أو استرليني وكذلك مقابل العملات العربية بعض الاستقرار النسبي، حيث لم يشهد سوق التداول أي تغيرات كبيرة في سعر الليرة اليوم، وسوف نتابع معاكم آخر أسعار الصرف في سوريا محدثة يومياً إن شاء الله.