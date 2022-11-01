عاودت أسعار الدولار ارتفاعها من جديد في البنوك في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022، مما أدي إلى صعود الريال السعودي والدينار الكويتي وغيره من العملات الأخرى أمام الجنيه المصري، حيث يأتي ذلك الصعود الجديد للدولار في اليوم الخامس على التوالي منذ إعلان البنك المركزي المصري اتباع سياسة التسعير المرن لأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنوك، وهو الأمر الذي أدي إلى حدوث صعود جديد للدولار والعملات العربية والأجنبية في البنوك.

سعر الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي الآن في البنوك بعد الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1/11/2022:-

وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك التجارية العاملة في السوق المصري، فقد شهد سعر الدولار ارتفاعاً عن يوم أمس في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليصل إلى 24 جنيه للشراء و 24.10 جنيه للبيع، ويمكن التعرف على أخر سعر للدولار في البنوك من خلال الجدول التالي:-

البنك سعر الشراء سعر البيع الأهلي المصري 24 جنيه 24.10 جنيه بنك مصر 24 جنيه 24.10 جنيه بنك البركة 24 جنيه 24.10 جنيه الإسكندرية 24.15 جنيه 24.25 جنيه مصرف أبوظبي 24.16 جنيه 24.25 جنيه قطر الأهلي 24.15 جنيه 24.25 جنيه بنك الكويت الوطني 24.15 جنيه 24.25 جنيه كريدي أجريكول 24.15 جنيه 24.25 جنيه التجاري الدولي CIB 24.00 24.10 جنيه

أما سعر الريال السعودي في البنوك فقد جاء كالتالي في أخر تحديث للأسعار في البنوك :-

البنك سعر الشراء سعر البيع الأهلي المصري 6.38 جنيه 6.41 جنيه بنك مصر 6.38 جنيه 6.41 جنيه بنك البركة 6.24 جنيه 6.41جنيه الاسكندرية 6.40 جنيه 6.45 جنيه مصرف أبوظبي 6.43 جنيه 6.45 جنيه أتش اس بي سي 6.430 جنيه 6.450 جنيه بنك الكويت الوطني 6.26 جنيه 6.455 جنيه كريدي أجريكول 6.389 جنيه 26.467جنيه التجاري الدولي CIB 6.363 6.415 جنيه

أما سعر الدينار الكويتي في البنوك فقد جاء كالتالي في أخر تحديث للأسعار في البنوك :-