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سعر الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي الآن في البنوك بعد الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1/11/2022

أحمد أشرف السيد

عاودت أسعار الدولار ارتفاعها من جديد في البنوك في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022، مما أدي إلى صعود الريال السعودي والدينار الكويتي وغيره من العملات الأخرى أمام الجنيه المصري، حيث يأتي ذلك الصعود الجديد للدولار في اليوم الخامس على التوالي منذ إعلان البنك المركزي المصري اتباع سياسة التسعير المرن لأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنوك، وهو الأمر الذي أدي إلى حدوث صعود  جديد للدولار والعملات العربية والأجنبية في البنوك.

سعر الدولار الآن في البنوك

سعر الدولار والريال السعودي والدينار  الكويتي  الآن في البنوك بعد  الارتفاع  في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1/11/2022:-

وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك التجارية العاملة في السوق المصري، فقد شهد سعر الدولار ارتفاعاً عن يوم أمس في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليصل إلى 24 جنيه للشراء و 24.10 جنيه للبيع، ويمكن التعرف على أخر سعر للدولار في البنوك من خلال الجدول التالي:-

البنك سعر الشراء سعر البيع
الأهلي المصري 24 جنيه 24.10 جنيه
بنك مصر 24 جنيه 24.10 جنيه
بنك البركة 24 جنيه 24.10 جنيه
الإسكندرية 24.15 جنيه 24.25 جنيه
مصرف أبوظبي 24.16 جنيه 24.25 جنيه
قطر الأهلي 24.15 جنيه 24.25 جنيه
بنك الكويت الوطني 24.15 جنيه 24.25 جنيه
كريدي أجريكول 24.15 جنيه 24.25 جنيه
التجاري الدولي CIB 24.00 24.10 جنيه

أما سعر الريال السعودي في البنوك فقد جاء كالتالي في أخر تحديث للأسعار في البنوك :-

البنك سعر الشراء سعر البيع
الأهلي المصري 6.38 جنيه 6.41 جنيه
بنك مصر 6.38 جنيه 6.41 جنيه
بنك البركة 6.24 جنيه 6.41جنيه
الاسكندرية 6.40 جنيه 6.45 جنيه
مصرف أبوظبي 6.43 جنيه 6.45 جنيه
أتش اس بي سي 6.430 جنيه 6.450 جنيه
بنك الكويت الوطني 6.26 جنيه 6.455 جنيه
كريدي أجريكول 6.389 جنيه 26.467جنيه
التجاري الدولي CIB 6.363 6.415 جنيه

أما سعر الدينار الكويتي في البنوك فقد جاء كالتالي في أخر تحديث للأسعار في البنوك :-

البنك سعر الشراء سعر البيع
الأهلي المصري 74.839 جنيه 77.842 جنيه
بنك مصر 74.762 جنيه 77.842 جنيه
البنك العربي الأفريقي 74.474 81.502 جنيه
الاسكندرية 73.262 جنيه 78.327 جنيه
مصرف أبوظبي 76.698 جنيه 78.327 جنيه
البنك الأهلي الكويتي 76.507 78.327 جنيه
بنك الكويت الوطني 73.652 جنيه 78.569 جنيه
بنك بلوم 77.981 78.327 جنيه
التجاري الدولي CIB 75.699 جنيه 77.855 جنيه
أحمد أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي

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