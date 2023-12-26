سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء | ارتفاع ملحوظ يثير قلق السوق

شهدت تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة استمرارًا لتسجيل سعر الدولار عند مستوياته القياسية اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع بشكل ملحوظ في ديسمبر الجاري. وأشار مجموعة من الخبراء في السوق الاقتصادي إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء يتراوح بين 52 و53 جنيهًا في تعاملات اليوم، مع تزايد الطلب على شرائه نتيجة لنقص المعروض في البنوك والصرافات.

ضغوط النقد الأجنبي تدفع بارتفاع سعر الدولار

تواجه مصر ضغوطًا نتيجة لنقص النقد الأجنبي على مدى الـ22 شهرًا الماضية، بعد خروج استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

تفاعل الدولار مع زيادة أسعار الذهب وتجميد بطاقات الائتمان

شهد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ليصل إلى مستوياته القياسية للمرة الأولى، تزامنًا مع زيادة أسعار الذهب وتجميد بعض البنوك تفعيل بطاقات الائتمان لمدة 6 أشهر.

تهديدات ارتفاع الدولار للاستقرار الاقتصادي

يرفع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مخاوف من تفاقم أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر، مما يؤدي إلى ازدياد التضخم وتكبد أعباء إضافية لديون البلاد، مهددًا استقرار الاقتصاد المصري.

حاجة ملحة لحلول فورية

تعد أزمة الدولار في مصر تحديًا اقتصاديًا حقيقيًا، تتطلب من الحكومة القيام بحلول فورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحميل المواطنين آثار ارتفاع الأسعار.