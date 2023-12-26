أخبار إقتصادية

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء | ارتفاع ملحوظ يثير قلق السوق

محمد الحكيم

شهدت تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة استمرارًا لتسجيل سعر الدولار عند مستوياته القياسية اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع بشكل ملحوظ في ديسمبر الجاري. وأشار مجموعة من الخبراء في السوق الاقتصادي إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء يتراوح بين 52 و53 جنيهًا في تعاملات اليوم، مع تزايد الطلب على شرائه نتيجة لنقص المعروض في البنوك والصرافات.

سعر الدولار والعملات اليوم Dollar price today , والصورة تشير إلى مجموعة من الدولارات إشارة إلى سعر صرف الدولار

ضغوط النقد الأجنبي تدفع بارتفاع سعر الدولار

تواجه مصر ضغوطًا نتيجة لنقص النقد الأجنبي على مدى الـ22 شهرًا الماضية، بعد خروج استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

تفاعل الدولار مع زيادة أسعار الذهب وتجميد بطاقات الائتمان

شهد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ليصل إلى مستوياته القياسية للمرة الأولى، تزامنًا مع زيادة أسعار الذهب وتجميد بعض البنوك تفعيل بطاقات الائتمان لمدة 6 أشهر.

تهديدات ارتفاع الدولار للاستقرار الاقتصادي

يرفع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مخاوف من تفاقم أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر، مما يؤدي إلى ازدياد التضخم وتكبد أعباء إضافية لديون البلاد، مهددًا استقرار الاقتصاد المصري.

حاجة ملحة لحلول فورية

تعد أزمة الدولار في مصر تحديًا اقتصاديًا حقيقيًا، تتطلب من الحكومة القيام بحلول فورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحميل المواطنين آثار ارتفاع الأسعار.

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عن الكاتب:
محمد الحكيم

صحفي حُر ومترجم أهتم بالصحافة الإلكترونية فهي حياتي التي أعيشها، وكذلك الترجمة، أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة بدأت العمل في الصحافة، والترجمة على التوازي منذ العام2007، أسعى إلى حياة الرفاهية وأحب نشر المحتوى الصحفي خاصة الخدمي الذي يساعد القاريء على الوصول إلى إما المعلومة المفيدة أو استخدام ما أنشره في حياته في جميع أنحاء المجالات، وأتمنى الرقي لشعبي العربي وانتشار السلام في العالم أجمع والمعيشة الجيدة للجميع وحل جميع مشاكل العالم لكي تسود مشاعر الحب والسلام والرحمة بين الجميع.

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