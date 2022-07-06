سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022

في الآونة الأخيرة أصبح البحث عن جملة: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تشبه تماما الاهتمام بمعرفة حالة الطقس يوميا، نظرا للارتفاع والهبوط الذي يشهده الجنيه مقابل الدولار.

ولكن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 لم يشهد تغيرا كبيرا عن يوم أمس، وفي هذا الموضوع سوف ننقل لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه في أكبر البنوك المصرية.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 18.8300للشراء، و 18.9083 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي: 18.83 للشراء و 18.89 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك مصر: 18.83 للشراء و 18.89 للبييع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد: 18.83 جنيه للشراء، و18.91جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولا اليوم الأربعاء في بنك التعمير والإسكان: 18.85 جنيه للشراء، و18.91جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية: 18.83 للشراء، و18.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك HSBC 18.81 للشراء و 18.91 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

سجل سعر الدولار -اليوم الأربعاء- في البنك الأهلي المتحد: 18.85 للشراء، و18.91 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

وصل سعر الدولار في بنك سايب 18.81 جنيه للشراء، و18.91جنيه للبيع.

ولم يتم ذكر باقي البنوك؛ لأن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري متشابه في كل البنوك تقريبا، وأعلى رقم لشراء الدولار هو 18.83 وأعلى سعر للبيع هو 18.91.