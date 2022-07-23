يبحث الكثير من الناس عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يومياً، حيث أن العملة غير مستقرة في هذه الفترة وتطرأ عليها تغيرات يومية، لذلك نحيطكم علماً بالأسعار عند تغييرها سواء في حال الزيادة أو النقصان للدولار مقابل الجنية المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي

يذكر أن سعر الدولار اليوم السبت قد سجل في التعاملات الرسمية في البنك الأهلي المصري، 18.89 جنيهًا للشراء و18.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

علاوة على ذلك سعر الدولار اليوم في بنك مصر قد سجل 18.89 جنيهًا للشراء، في غضون ذلك وصل سعر البيع إلى 18.95 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في غضون ذلك سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 18.91 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر 18.97 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

يذكر أن سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي قد سجل سعر 18.94 جنيهًا للشراء، ووصل إلى سعر 18.97 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

علاوة على ذلك، قد سجل الدولار في البنك العربي الإفريقي اليوم السبت للشراء سعر 18.87 جنيهًا، في حين أنه وصل للبيع بسعر 18.97 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بينما سجل الدولار في بنك الإسكندرية ، سعر 18.87 جنيهًا للشراء، ووصل إلى سعر 18.97 جنيهًا للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في بنكي (البركة، والكويت الوطني) نحو 18.86 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية، أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.94 جنيه للشراء.

وبذلك نكون قد ذكرنا لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 يوليو 2022، وهذا ما يهم فئة كبيرة من الشعب المصري، في غضون سفر الكثير من الشباب خارج حدود الدولة وإرسال الأموال الخاص بهم لذويهم فيحتاجوا إلى معرفة سعر الدولار يومياً ك، وهذا ما يشغلنا في أسعار الدولار بخلاف الاستيراد والتصدير وفرق العملات أيضاً، واختلاف الأسعار وزيادتها بزيادة سعر الدولار ونقصانها بنقص سعر الدولار وأمور أخرى تتعلق بالدولار وأسعاره، لذلك ننوه عن الأسعار يومياً وباستمرار عبر موقعنا نجوم مصرية.