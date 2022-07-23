أخبار إقتصادية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 يوليو 2022

عبد الرحمن رضا

يبحث الكثير من الناس عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يومياً، حيث أن العملة غير مستقرة في هذه الفترة وتطرأ عليها تغيرات يومية، لذلك نحيطكم علماً بالأسعار عند تغييرها سواء في حال الزيادة أو النقصان للدولار مقابل الجنية المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 يوليو 2022

سعر الدولار في البنك الأهلي

يذكر أن سعر الدولار اليوم السبت قد سجل في التعاملات الرسمية في البنك الأهلي المصري، 18.89 جنيهًا للشراء و18.95 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات الأجنبية المختلفة مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 21-7-2022

أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

سعر الدولار في بنك مصر

علاوة على ذلك سعر الدولار اليوم في بنك مصر قد سجل 18.89 جنيهًا للشراء، في غضون ذلك وصل سعر البيع إلى 18.95 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في غضون ذلك سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 18.91 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر 18.97 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

يذكر أن سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي قد سجل سعر 18.94 جنيهًا للشراء، ووصل إلى سعر 18.97 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

علاوة على ذلك، قد سجل الدولار في البنك العربي الإفريقي اليوم السبت للشراء سعر 18.87 جنيهًا، في حين أنه وصل للبيع بسعر 18.97 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بينما سجل الدولار في بنك الإسكندرية ، سعر 18.87 جنيهًا للشراء، ووصل إلى سعر 18.97 جنيهًا للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في بنكي (البركة، والكويت الوطني) نحو 18.86 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية، أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.94 جنيه للشراء.

وبذلك نكون قد ذكرنا لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 يوليو 2022، وهذا ما يهم فئة كبيرة من الشعب المصري، في غضون سفر الكثير من الشباب خارج حدود الدولة وإرسال الأموال الخاص بهم لذويهم فيحتاجوا إلى معرفة سعر الدولار يومياً ك، وهذا ما يشغلنا في أسعار الدولار بخلاف الاستيراد والتصدير وفرق العملات أيضاً، واختلاف الأسعار وزيادتها بزيادة سعر الدولار ونقصانها بنقص سعر الدولار وأمور أخرى تتعلق بالدولار وأسعاره، لذلك ننوه عن الأسعار يومياً وباستمرار عبر موقعنا نجوم مصرية.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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