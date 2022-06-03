أخبار إقتصادية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3 يونيو 2022

محمد مختار

عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري؛ يتساءل كثير من الناس عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهل سوف يحدث تغيير عن سعره في الأيام الماضية أم لا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 1 3/6/2022 - 8:25 ص

وهناك من يتوقع أن يحدث تحريك في سعر الجنيه المصري بدءا من اليوم الجمعة 3 يونيو 2022. في هذا الموضوع سوف نطلعكم على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وحجم التغير في السعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الاثنين 6 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

لم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري كثيرا عن الأيام الماضية، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم  الجمعة 3 يونيو 18.5992 عند الشراء، و 18.6783 عند البيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي وبنك مصر  الآتي:

سعر الشراء: 18.6
سعر البيع: 18.66

هذا وقد شهدت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ما يشبه حالة من الثبات والاستقرار في الأسبوع الماضي وحتى اليوم الجمعة.

وعلى عكس ما كان متوقعا لم يشهد السوق ارتفاعا مبالغا فيه لسعر الدولار أمام الجنيه المصري كما كان يتوقع البعض.

ويسعى البنك المركزي المصري بكل السبل أن يسيطر على أزمة سعر الدولار التي تسببت فيها بشكل مباشر أزمة الصراعات العالمية، وقبلها أزمة كورونا.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.


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