سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3 يونيو 2022

عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري؛ يتساءل كثير من الناس عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهل سوف يحدث تغيير عن سعره في الأيام الماضية أم لا.

وهناك من يتوقع أن يحدث تحريك في سعر الجنيه المصري بدءا من اليوم الجمعة 3 يونيو 2022. في هذا الموضوع سوف نطلعكم على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وحجم التغير في السعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

لم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري كثيرا عن الأيام الماضية، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3 يونيو 18.5992 عند الشراء، و 18.6783 عند البيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي وبنك مصر الآتي:

سعر الشراء: 18.6

سعر البيع: 18.66

هذا وقد شهدت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ما يشبه حالة من الثبات والاستقرار في الأسبوع الماضي وحتى اليوم الجمعة.

وعلى عكس ما كان متوقعا لم يشهد السوق ارتفاعا مبالغا فيه لسعر الدولار أمام الجنيه المصري كما كان يتوقع البعض.

ويسعى البنك المركزي المصري بكل السبل أن يسيطر على أزمة سعر الدولار التي تسببت فيها بشكل مباشر أزمة الصراعات العالمية، وقبلها أزمة كورونا.