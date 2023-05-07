سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 مايو 2023 USD/EGP 

يعد سعر الدولار من أهم الأسعار في سوق الأموال بالنسبة لكثير من الدول، ومن ضمنهم مصر، لذلك ننشر لكم سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد من خلال موقعنا “نجوم مصرية”

سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، ونحو 30.85 جنيه للبيع.

السعر اليوم في بنك HSBC

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعره اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعره اليوم في بنك SAIB

30.85 جنيه للشراء نحو 30.95 جنيه للبيع.

السعر في بنك كريدي أجريكول

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعره في البنك المصري الخليجي

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعره في المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

السعر في بنك الاستثمار العربي

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.