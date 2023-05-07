أخبار إقتصادية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 مايو 2023 USD/EGP 

عبد الرحمن رضا

يعد سعر الدولار من أهم الأسعار في سوق الأموال بالنسبة لكثير من الدول، ومن ضمنهم مصر، لذلك ننشر لكم سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد من خلال موقعنا “نجوم مصرية”

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 مايو 2023 USD/EGP  4 7/5/2023 - 11:34 ص

سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري

قد يهمك:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 1 مايو 2023  في البنوك والسوق السوداء USD/EGP

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك والسوق السوداء 5 – 5 – 2023

30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 مايو 2023 USD/EGP  1 7/5/2023 - 11:34 ص
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 مايو 2023 USD/EGP

السعر اليوم في بنك HSBC

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعره اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 مايو 2023 USD/EGP  2 7/5/2023 - 11:34 ص
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 مايو 2023 USD/EGP

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعره اليوم في بنك SAIB

30.85 جنيه للشراء نحو 30.95 جنيه للبيع.

السعر في بنك كريدي أجريكول

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 مايو 2023 USD/EGP  3 7/5/2023 - 11:34 ص
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 مايو 2023 USD/EGP

سعره في البنك المصري الخليجي

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعره في المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

تراجع سعر الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 مايو 2023 USD/EGP

السعر في بنك الاستثمار العربي

30.85 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

Avatar of عبد الرحمن رضا
عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات