سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في مصر 29 أغسطس 2022
يعد سعر الدولار من أهم الأسعار التي تخص السوق العالمية عامةً، وتخص السوق المصرية أيضاً، لذلك ننشر لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، عبر موقعنا نجوم مصرية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين
- سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي نحو 19.1417 جنيه لعمليات الشراء و19.2183 جنيه لعمليات البيع.
- بينما سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري نحو 19.14 جنيه للشراء و19.2 جنيه للبيع.
- وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك مصر نحو 19.14 جنيه للشراء و19.2 جنيه للبيع.
- وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
- بينما سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 19.1800 جنيه للشراء و19.2100 جنيه للبيع.
- وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول نحو 19.15 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.
- وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك قناة السويس نحو 19.11 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
- بينما سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي الكويتي نحو 19.18 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.
- وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية نحو 19.15 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.