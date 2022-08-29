سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في مصر 29 أغسطس 2022

يعد سعر الدولار من أهم الأسعار التي تخص السوق العالمية عامةً، وتخص السوق المصرية أيضاً، لذلك ننشر لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، عبر موقعنا نجوم مصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين