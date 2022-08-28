سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2022/8/28

يعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أهم أسعار العملات التي تهم العالم أجمع، لأنها العملة العالمية في المجال الاقتصادي والتعاملات في الاستثمار والتصدير والاستيراد وكثير من الأشياء، لذلك ننشر لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري، 19.14 جنيهًا للشراء و19.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك مصر 19.14 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 19.20 جنيهًا،

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي سعر 19.16 جنيهًا للشراء، 19.22 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في مصرف ظبي الإسلامي سعر 19.19 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 19.22 جنيهًا،

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك العربي الإفريقي سعر 19.12 جنيهًا للشراء، و19.22 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك الإسكندرية سعر 19.16 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 19.22 جنيهًا.