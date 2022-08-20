سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 أغسطس 2022

يهم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الكثير من الشعب المصري، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، فمثلاً لمن هم داخل البلاد يهم المستثمرين أو من يتعاملوا بالدولار مع شركات أو مع عملاء وغيرهم الكثير، ومن هم في الخارج ويرسلوا حوالات لأهاليهم بداخل مصر، لذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مهم لفئة كبيرة من الشعب المصري مستثمرين ورجال أعمال وموظفين وعاملين بالخارج، لذلك نعرض لكم سعر الدولار اليوم السبت 20/8/2022 مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم السبت 20 أغسطس في التعاملات الرسمية للبنوك

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري 19.09 للشراء، 19.19 للبيع.

تساوي سعر الدولار في البنك الأهلي والمصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري، 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي نفسه في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك العربي الإفريقي 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك كريدي أجريكول 19.11 جنيه للشراء بارتفاع قرشين و19.18 جنيه للبيع.

تساوي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي والقاهرة والإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم السبت الدولار في بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم السبت الدولار في بنك القاهرة 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.