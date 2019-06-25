سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في مصر استقر سعر الدولار أمام الجنيه حيث سجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك، مستقرا عند سعر 17.01 جنيها للشراء، و17.10 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى, ما زال الاستقرار لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هو المستمر الى وقتنا هذا حيث بدأت تعاملات صباح اليوم بجميع البنوك الحكومية والخاصة على حسب ما نشرته المواقع الالكترونية للبنوك مقارنة بالأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أمس مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر تختلف من بنك الى أخر وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري وفي نفس الوقت يحاول البنك المركزي المصري مواصلة الاستقرار لسعر الورقة الخضراء لتصل الى 16 جنيها بالبنوك والأسواق والمصارف، في الوقت الذي يعمل فيه على خفض سعر البيع للدولار في المصارف.

سعر الدولار في مصر.

ومن جهة أخرى يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات العالمية كما انها العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكة و يعد الأكثر تداولا على مستوى العالم لذلك يشهد العديد من التذبذبات بين الإنخفاض والإرتفاع كما أن اهمية الدولار لا تقتصر في مصر على أنها عملة و لكن يمتد أثرها على جميع أسعار المنتجات و السلع، فمع زيادة السعر حتى ولو بدرجة طفيفة يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع مستوى التضخم والغلاء، وذلك ناتج أن مصر تستورد أغلب البضائع من الخارج.

سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ المصرف المتحد 16.65 16.75 يوم واحد بنك المشرق 16.65 16.75 5 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.65 16.75 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.65 16.75 يومين كريدى أجريكول 16.65 16.75 5 أيام بنك قناة السويس 16.65 16.75 5 أيام بنك البركة 16.65 16.75 4 أيام بنك مصر 16.65 16.75 5 أيام البنك الأهلي المصري 16.65 16.75 5 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 16.65 16.75 5 أيام بنك الإسكندرية 16.65 16.75 5 أيام اتش اس بى سى HSBC 16.65 16.75 5 أيام بنك عودة 16.65 16.75 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 16.65 16.75 5 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 16.65 16.75 5 أيام بنك التنمية الصناعية 16.65 16.75 5 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.65 16.75 5 أيام البنك المصرى الخليجى 16.65 16.75 5 أيام البنك الأهلى اليونانى 16.65 16.75 5 أيام بنك التعمير والإسكان 16.65 16.75 5 أيام بنك مصر إيران التنمية 16.65 16.75 35 دقيقة بنك بلوم 16.65 16.75 5 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 16.64 16.74 5 أيام المصرف العربى الدولى 16.64 16.74 5 أيام البنك المركزى المصرى 16.64 16.77 21 ساعة

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء 16.74 جنيها للشراء بينما سجل و16.84جنيها للبيع ويذكر أن سعر الورقة الخضراء يختلف من مكان الى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق من 5 قروش إلى 50 قرش وقال خبراء أن السوق السوداء أصبحت تعمل في سرية تامة وبحاجة إلى رقابة شديدة من الحكومة المصرية لاسيما بعد أزمة قلة الدولار التي يهدف منها لتقليل حجم الاستيراد لتخديم على المنتج المحلى. كما تباين سعر الدولار في شركات الصرافة التي تتأثر بالتذبذبات المماثلة التى شهدتها أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنوك حيث شهدت ارتفاع طفيف بقيمة قرشين، ما انعكس على سعرها فى الصرافة، وهو التحرك الأول منذ قرار لجنة السياسة النقدية بتخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليوم الواحد في البنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض. تحديث. بدأت تعاملات صباح اليوم الثلاثاء باستقرار أسعار الدولار في مصر حيث سجل بنك المشرق قيمة 16.65 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 16.75 جنيه، بينما سجل بنك الاستثمار العربي 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك المركزي المصري 16.63 جنيه للشراء، وسجل 16.75 جنيه للبيع.

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