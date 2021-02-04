شهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4 فبراير 2021م، استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة، إذ جاء السعر في البنك المركزي المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وثبت في البنك الأهلي المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما استقر في بنك الكويت الوطني، وعددٍ من البنوك الأخرى عند أعلى سعر مسجلًا 15.68 للشراء و15.78 للبيع، وظل في بنك عودة بأقل سعر عند 15.62 للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4 فبراير 2021

وننشر عبر موقعنا “نجوم مصرية”، سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4 فبراير 2021م، خِدمة للراغبين في معرفة هذه الأسعار في البنوك ومكاتب الصرافة قبل الشراء أو البيع، وهي مستقرة منذ أكثر من أسبوعين، وذلك على النحو الآتي:

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع المركزي المصري 15.67 15.77 الأهلي المصري 15.66 15.76 مصر 15.66 15.76 عودة 15.62 15.72 التجاري الدولي 15.68 15.78 العقاري المصري العربي 15.68 15.78 الكويت الوطني 15.68 15.78 الإمارات دبي الوطني 15.68 15.78 المشرق 15.68 15.78 الأهلي المتحد 15.68 15.78 المصري الخليجي 15.68 15.78 التعمير والإسكان 15.68 15.78 البركة 15.68 15.78 أبو ظبي الإسلامي 15.65 15.75 الإسكندرية 15.67 15.77 الأهلي اليوناني 15.67 15.77 بنك قناة السويس 15.68 15.78 كريدي أجريكول 15.68 15.78 المصرف المتحد 15.66 15.76 بنك بلوم 15.68 15.78 بنك مصر إيران التنمية 15.68 15.78 بنك الكويت الوطني NBK 15.67 15.77 بنك التنمية الصناعية 15.68 15.78

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