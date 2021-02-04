سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4 فبراير 2021
شهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4 فبراير 2021م، استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة، إذ جاء السعر في البنك المركزي المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وثبت في البنك الأهلي المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما استقر في بنك الكويت الوطني، وعددٍ من البنوك الأخرى عند أعلى سعر مسجلًا 15.68 للشراء و15.78 للبيع، وظل في بنك عودة بأقل سعر عند 15.62 للشراء، و15.72 للبيع.
سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4 فبراير 2021
وننشر عبر موقعنا “نجوم مصرية”، سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4 فبراير 2021م، خِدمة للراغبين في معرفة هذه الأسعار في البنوك ومكاتب الصرافة قبل الشراء أو البيع، وهي مستقرة منذ أكثر من أسبوعين، وذلك على النحو الآتي:
|اسم البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|المركزي المصري
|15.67
|15.77
|الأهلي المصري
|15.66
|15.76
|مصر
|15.66
|15.76
|عودة
|15.62
|15.72
|التجاري الدولي
|15.68
|15.78
|العقاري المصري العربي
|15.68
|15.78
|الكويت الوطني
|15.68
|15.78
|الإمارات دبي الوطني
|15.68
|15.78
|المشرق
|15.68
|15.78
|الأهلي المتحد
|15.68
|15.78
|المصري الخليجي
|15.68
|15.78
|التعمير والإسكان
|15.68
|15.78
|البركة
|15.68
|15.78
|أبو ظبي الإسلامي
|15.65
|15.75
|الإسكندرية
|15.67
|15.77
|الأهلي اليوناني
|15.67
|15.77
|بنك قناة السويس
|15.68
|15.78
|كريدي أجريكول
|15.68
|15.78
|المصرف المتحد
|15.66
|15.76
|بنك بلوم
|15.68
|15.78
|بنك مصر إيران التنمية
|15.68
|15.78
|بنك الكويت الوطني NBK
|15.67
|15.77
|بنك التنمية الصناعية
|15.68
|15.78
تراجع أسعار العملات الأجنبية وتباين العربية اليوم الخميس
- بداية، فإن العملات الأجنبية تراجعت اليوم الخميس في البنوك ومكاتب الصرافة، مقارنة بيوم أمس الأربعاء.
- وسجل سعر صرف اليورو انخفاضًا بنحو 5 قروش ليسجل 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.
- كما انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 7 قروش ليسجل 21.35 جنيه للشراء، و21.49 جنيه للبيع.
- فيما استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
- استقر الدرهم الإماراتي، أيضًا، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
- أخيرًا، الدينار الكويتي ارتفع بنحو قرشين للشراء ليصل إلى 51.69 جنيه، وانخفض سعر البيع 3 قروش ليصل عند 52.10 جنيه.