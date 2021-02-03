سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021: أعلى قيمة في 14 بنكا

سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021م، استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة، ليظل الجنيه المصري محافظًا على قيمته طوال عدة أيام بعد أن فقط نحو 5 قروش في الشهر الماضي، إذ جاء السعر في البنك المركزي المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، واستقر في البنكين الأهلي المصري ومصر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما ثبت في بنك الإمارات دبي الوطني، وعددٍ من البنوك الأخرى عند أعلى سعر مسجلًا 15.68 للشراء و15.78 للبيع، وظل بنك عودة هو الأقل سعرًا بنحو 15.62 للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021

وعبر موقعنا “نجوم مصرية”، ننشر سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021م، ليسترشد بها الراغبون في البيع أو الشراء سواء في البنوك أو مكاتب الصرافة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك على النحو الآتي:

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع المركزي المصري 15.67 15.77 الأهلي المصري 15.66 15.76 مصر 15.66 15.76 عودة 15.62 15.72 التجاري الدولي 15.68 15.78 العقاري المصري العربي 15.68 15.78 الكويت الوطني 15.68 15.78 الإمارات دبي الوطني 15.68 15.78 المشرق 15.68 15.78 الأهلي المتحد 15.68 15.78 المصري الخليجي 15.68 15.78 التعمير والإسكان 15.68 15.78 البركة 15.68 15.78 أبو ظبي الإسلامي 15.65 15.75 الإسكندرية 15.67 15.77 الأهلي اليوناني 15.67 15.77 بنك قناة السويس 15.68 15.78 كريدي أجريكول 15.68 15.78 المصرف المتحد 15.66 15.76 بنك بلوم 15.68 15.78 بنك مصر إيران التنمية 15.68 15.78 بنك الكويت الوطني NBK 15.67 15.77 بنك التنمية الصناعية 15.68 15.78

تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء