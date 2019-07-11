سعر الدولار في السودان اليوم في السوق الأسود والبنك المركزي السبت 13 يوليو 2019

نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع سعر الدولار في السودان اليوم، وفق آخر الأسعار المعلنة والمتاحة عن سعر الصرف في السودان، حيث يبحث الآن العديد من المواطنين في دولة السودان وخارجها عن كم تساوي أسعار صرف عملة السودان مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في البنوك السودانية وكذلك السوق الحرة أو ما يعرف بالسوق الأسود للدولار، نتيجة الهزة العنيفة التي تعرض لها الجنيه السوداني في سوق صرف العملات، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار صرف العملات في السودان مقابل الجنيه السوداني، مع اتباع سياسية تسعيرية جديدة لا تعتمد على سعر الصرف الثابت للعملة أو تحرير سعر الصرف بشكل كامل، ولكن يتم تحديد الأسعار من خلال قيام البنك المركزي تحديد نطاق سعري للدولار، والذي يتكون من حد أدني وحد أقصي لا يتجاوزه سعر الصرف.

سعر العملات في السوق الموازية بالسودان

ضمن القرارات التي اتخذها البنك المركزي هي منع شركات الاستيراد العاملة في الدولة من القيام بأي عملية استيرادية من خلال الحصول على دولار أمريكي من السوق الموازية الحرة، وجعل الأمر قاصر على تلك الشركات بالحصول على الدولارات اللازمة من خلال البنوك الرسمية، إلا أن هذا القرار لم يؤتي ثماره في السوق الأسود بالسودان حتى الآن، وكانت أسعار الجنيه السوداني في السوق الأسود اليوم مقابل العملات الأجنبية وفق آخر تحديث متاح لنا على النحو التالي

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود سعر الدولار الأمريكي 65.00 جنيه سوداني سعر الريال السعودي 17.33 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 72.80 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 17.80 جنيه سوداني سعر الريال القطري 17.83 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 81.25 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 3.91 جنيه سوداني أسعار الدينار الكويتي 226.41 جنيه سوداني أسعار الريال العماني 155.93 جنيه سوداني أسعار الدينار البحريني 144.26 جنيه سوداني أسعار الدينار الليبي 33.12 جنيه سوداني أسعار الدولار الأسترالي 33.34 جنيه سوداني

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أسعار العملات في السودان بالسوق الرسمية

تشهد اسعار صرف الدولار في السودان خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة من التقلبات الكبيرة في السعر، وذلك بسبب قرارات البنك المركزي برفع الأسعار وكذلك قلة موارد الدولة من العملة الأمريكية، بينما كان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم في البنوك وفق آخر سعر معلن على موقع البنك السوداني المركزي على النحو التالي

اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار بنك الخرطوم 45.0000 45.2250 بنك بيبلوس أفريقيا 45.0000 45.2250 البنك السعودي السوداني 45.0000 45.2250 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 45.0000 45.2250 بنك النيل الأزرق المشرق 45.0000 45.2250 البنك السوداني الفرنسي 45.0000 45.2250 بنك التضامن الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك قطر الوطني الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك الجزيرة السوداني الأردني 45.0000 45.2250 بنك فيصل الإسلامي السوداني 45.0000 45.2250 بنك المال المتحد 45.0000 45.2250 البنك الزراعي السوداني 45.0000 45.2250 البنك السوداني المصري 45.0000 45.2250 البنك الأهلي السوداني 45.0000 45.2250 بنك الثروة الحيوانية 45.0000 45.2250 مصرف السلام 45.0000 45.2250 مصرف التنمية الصناعية 45.0000 45.2250 بنك البركة السوداني 45.0000 45.2250 البنك العربى السودانى 45.0000 45.2250 بنك النيل 45.0000 45.2250 مصرف المزارع التجاري 45.0000 45.2250 بنك العمال الوطني 45.0000 45.2250 بنك أمدرمان الوطني 45.0000 45.2250 بنك أبوظبي الوطني 45.0000 45.2250 البنك العقاري التجاري 45.0000 45.2250 بنك النيلين للتنمية الصناعية 45.0000 45.2250 بنك تنمية الصادرات 45.0000 45.2250 بنك الإستثمار المالي 45.0000 45.2250 بنك آيفوري 45.0000 45.2250 بنك الشمال الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك الساحل والصحراء 45.0000 45.2250 البنك الإسلامي السوداني 45.0000 45.2250 البنك الأهلي المصري 45.0000 45.2250 بنك أبوظبي الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك قطر الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك الخليج 45.0000 45.2250

سعر صرف الدولار في السودان السبت

مازال سعر الدولار في السودان مستقر كما هو موضح بالأسعار في الجدول المذكور في هذا الموضوع، والذي يتم تحديثه بشكل مستمر وفق آخر سعر معلن ومتاح في البنك المركزي وكذلك السوق الأسود، وسوف نستمر معكم في متابعة آخر أسعار الصرف محدثة بشكل يومي إن شاء الله.