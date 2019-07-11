سعر الدولار في السودان اليوم في السوق الأسود والبنك المركزي السبت 13 يوليو 2019

نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع سعر الدولار في السودان اليوم، وفق آخر الأسعار المعلنة والمتاحة عن سعر الصرف في السودان، حيث يبحث الآن العديد من المواطنين في دولة السودان وخارجها عن كم تساوي أسعار صرف عملة السودان مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في البنوك السودانية وكذلك السوق الحرة أو ما يعرف بالسوق الأسود للدولار، نتيجة الهزة العنيفة التي تعرض لها الجنيه السوداني في سوق صرف العملات، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار صرف العملات في السودان مقابل الجنيه السوداني، مع اتباع سياسية تسعيرية جديدة لا تعتمد على سعر الصرف الثابت للعملة أو تحرير سعر الصرف بشكل كامل، ولكن يتم تحديد الأسعار من خلال قيام البنك المركزي تحديد نطاق سعري للدولار، والذي يتكون من حد أدني وحد أقصي لا يتجاوزه سعر الصرف.
سعر العملات في السوق الموازية بالسودان
ضمن القرارات التي اتخذها البنك المركزي هي منع شركات الاستيراد العاملة في الدولة من القيام بأي عملية استيرادية من خلال الحصول على دولار أمريكي من السوق الموازية الحرة، وجعل الأمر قاصر على تلك الشركات بالحصول على الدولارات اللازمة من خلال البنوك الرسمية، إلا أن هذا القرار لم يؤتي ثماره في السوق الأسود بالسودان حتى الآن، وكانت أسعار الجنيه السوداني في السوق الأسود اليوم مقابل العملات الأجنبية وفق آخر تحديث متاح لنا على النحو التالي
|العملة الأجنبية
|السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
|سعر الدولار الأمريكي
|65.00 جنيه سوداني
|سعر الريال السعودي
|17.33 جنيه سوداني
|سعر اليورو الأوروبي
|72.80 جنيه سوداني
|سعر الدرهم الإماراتي
|17.80 جنيه سوداني
|سعر الريال القطري
|17.83 جنيه سوداني
|سعر الجنيه الاسترليني
|81.25 جنيه سوداني
|سعر الجنيه المصري
|3.91 جنيه سوداني
|أسعار الدينار الكويتي
|226.41 جنيه سوداني
|أسعار الريال العماني
|155.93 جنيه سوداني
|أسعار الدينار البحريني
|144.26 جنيه سوداني
|أسعار الدينار الليبي
|33.12 جنيه سوداني
|أسعار الدولار الأسترالي
|33.34 جنيه سوداني
أسعار العملات في السودان بالسوق الرسمية
تشهد اسعار صرف الدولار في السودان خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة من التقلبات الكبيرة في السعر، وذلك بسبب قرارات البنك المركزي برفع الأسعار وكذلك قلة موارد الدولة من العملة الأمريكية، بينما كان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم في البنوك وفق آخر سعر معلن على موقع البنك السوداني المركزي على النحو التالي
|اسم البنك
|سعر شراء الدولار
|سعر بيع الدولار
بنك الخرطوم
45.0000
45.2250
بنك بيبلوس أفريقيا
45.0000
45.2250
البنك السعودي السوداني
45.0000
45.2250
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
45.0000
45.2250
بنك النيل الأزرق المشرق
45.0000
45.2250
البنك السوداني الفرنسي
45.0000
45.2250
بنك التضامن الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك قطر الوطني الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك الجزيرة السوداني الأردني
45.0000
45.2250
بنك فيصل الإسلامي السوداني
45.0000
45.2250
بنك المال المتحد
45.0000
45.2250
البنك الزراعي السوداني
45.0000
45.2250
البنك السوداني المصري
45.0000
45.2250
البنك الأهلي السوداني
45.0000
45.2250
بنك الثروة الحيوانية
45.0000
45.2250
مصرف السلام
45.0000
45.2250
مصرف التنمية الصناعية
45.0000
45.2250
بنك البركة السوداني
45.0000
45.2250
البنك العربى السودانى
45.0000
45.2250
بنك النيل
45.0000
45.2250
مصرف المزارع التجاري
45.0000
45.2250
بنك العمال الوطني
45.0000
45.2250
بنك أمدرمان الوطني
45.0000
45.2250
بنك أبوظبي الوطني
45.0000
45.2250
البنك العقاري التجاري
45.0000
45.2250
بنك النيلين للتنمية الصناعية
45.0000
45.2250
بنك تنمية الصادرات
45.0000
45.2250
بنك الإستثمار المالي
45.0000
45.2250
بنك آيفوري
45.0000
45.2250
بنك الشمال الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك الساحل والصحراء
45.0000
45.2250
البنك الإسلامي السوداني
45.0000
45.2250
البنك الأهلي المصري
45.0000
45.2250
بنك أبوظبي الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك قطر الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك الخليج
45.0000
45.2250
سعر صرف الدولار في السودان السبت
مازال سعر الدولار في السودان مستقر كما هو موضح بالأسعار في الجدول المذكور في هذا الموضوع، والذي يتم تحديثه بشكل مستمر وفق آخر سعر معلن ومتاح في البنك المركزي وكذلك السوق الأسود، وسوف نستمر معكم في متابعة آخر أسعار الصرف محدثة بشكل يومي إن شاء الله.