سعر الدولار اليوم الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ وإستمرار الإنخفاض على عكس كافة التوقعات أمام الجنيه وأعلى و أقل سعر الآن

فى متابعة مستمرة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية أمام العملة المحلية الجنيه المصري فى البنوك الرسمية من خلال الوحة الالكترونية من البنك المركزى وأيضا من خلال السوق وشركات الصرافة، حيث يتابع عدد كبير من المواطنين من المصريين المقمين بالخارج وكذلك كبري الاستيراد والتصدير وكذلك المواطنين اصحاب الادخار بالعملة الاجنبية وغيرهم من أصحاب شركات الصرافة لمتابعة كافة التغيرات والتعديلات على السوق المحلى والدولي من العملة الاجنبية ومدي تأثير ذلك على باقى الاسعار سواء فى الثبات أو الارتفاع







سعر الدولار فى مصر

وتعد الورقة الخضراء الدولار الامريكى من أهم العملات الورقة ويتم متابعتها بصورة مستمرة سواء فى حالة البيع أو الشراء نظرة لقوة التعامل بها دولياً وسهولة الاجراءات فى التغير وانخفاض سعرها مقابل الجنيه المصرية مقارنتاً بسعر اليورو الاوربى أو الجنيه الاسترلينى







وشهدت الورقة الخضراء فى مصر على مر الشهور الماضية حالة من عدم الاستقرار والتذبذب الكبير وفقا لاقرات الحكومة المصرية والتى كانت تحاول من جانبها فرض السيطرة على التجار وأصحاب شركات الصرافة واستغلال حالة الطلب الكبيرة فى السوق لرفع السعر والتى قامت من جانبها بعدت ألليات لوقف نزيف الخساءة للعملة المحلية سواء بتثبيت سعر صرف الدولار الجمركى أو من خلال التعويم







سعر الدولار الآن







وأعتاد متابعينا على متابعة أخر تحديث لسعر الدولار أمام العملة المحلية الجنيه المصري داخل كافة البنوك والوقف على أعلى وأقل سعر ألآن فى البيع والشراء وإليكم جدول الاسعار

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠١٩

بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥١ جم

البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٤٧ جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ١٦٫٣٨٠٢ جم ١٦٫٥٠٤ جم منذ 19 ساعة بنك التعمير و الاسكان ١٦٫٥١ جم ١٦٫٦١ جم منذ إسبوع بنك الاسكندرية ١٦٫٥ جم ١٦٫٦ جم منذ إسبوعين مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٦٫٤٢ جم ١٦٫٥٢ جم منذ يوم بنك مصر إيران للتنمية ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم منذ يوم بنك عودة ١٦٫٣٩ جم ١٦٫٤٩ جم منذ 19 ساعة البنك المصري الخليجي ١٦٫٣٩ جم ١٦٫٤٩ جم منذ 18 ساعة البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٦٫٣٩ جم ١٦٫٤٩ جم منذ 18 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٦٫٣٩ جم ١٦٫٤٩ جم منذ 11 دقيقة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٦٫٣٩ جم ١٦٫٤٩ جم منذ 41 دقيقة بنك البركة ١٦٫٣٩ جم ١٦٫٤٩ جم منذ 17 ساعة البنك الأهلي المصري ١٦٫٣٩ جم ١٦٫٤٩ جم منذ 19 ساعة كريدي أجريكول ١٦٫٣٩ جم ١٦٫٤٩ جم منذ 23 ساعة بنك مصر ١٦٫٣٩ جم ١٦٫٤٩ جم منذ 18 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي ١٦٫٣٩ جم ١٦٫٤٩ جم منذ 19 ساعة بنك قناة السويس ١٦٫٣٨ جم ١٦٫٤٨ جم منذ 19 ساعة المصرف المتحد ١٦٫٣٧ جم ١٦٫٤٧ جم منذ 18 ساعة البنك التجارى الدولي CIB ١٦٫٣٧ جم ١٦٫٤٧ جم منذ 19 ساعة