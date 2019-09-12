سعر الدولار اليوم الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠١٩
أخبار إقتصادية

سعر الدولار اليوم الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ وإستمرار الإنخفاض على عكس كافة التوقعات أمام الجنيه وأعلى و أقل سعر الآن

بواسطة سعيد عبد الفتاح 0

فى متابعة مستمرة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية أمام العملة المحلية الجنيه المصري فى البنوك الرسمية من خلال الوحة الالكترونية من البنك المركزى وأيضا من خلال السوق وشركات الصرافة، حيث يتابع عدد كبير من المواطنين من المصريين المقمين بالخارج وكذلك كبري الاستيراد والتصدير وكذلك المواطنين اصحاب الادخار بالعملة الاجنبية وغيرهم من أصحاب شركات الصرافة لمتابعة كافة التغيرات والتعديلات على السوق المحلى والدولي من العملة الاجنبية ومدي تأثير ذلك على باقى الاسعار سواء فى الثبات أو الارتفاع



سعر الدولار فى مصر

وتعد الورقة الخضراء الدولار الامريكى من أهم العملات الورقة ويتم متابعتها بصورة مستمرة سواء فى حالة البيع أو الشراء نظرة لقوة التعامل بها دولياً وسهولة الاجراءات فى التغير وانخفاض سعرها مقابل الجنيه المصرية مقارنتاً بسعر اليورو الاوربى أو الجنيه الاسترلينى



وشهدت الورقة الخضراء فى مصر على مر الشهور الماضية حالة من عدم الاستقرار والتذبذب الكبير وفقا لاقرات الحكومة المصرية والتى كانت تحاول من جانبها فرض السيطرة على التجار وأصحاب شركات الصرافة واستغلال حالة الطلب الكبيرة فى السوق لرفع السعر والتى قامت من جانبها بعدت ألليات لوقف نزيف الخساءة للعملة المحلية سواء بتثبيت سعر صرف الدولار الجمركى أو من خلال التعويم



سعر الدولار الآن



وأعتاد متابعينا على متابعة أخر تحديث لسعر الدولار أمام العملة المحلية الجنيه المصري داخل كافة البنوك والوقف على أعلى وأقل سعر ألآن فى البيع والشراء وإليكم جدول الاسعار

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠١٩

بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥١ جم

البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٤٧ جم

 

البنكشراء  بيع  آخر تحديث في البنك

البنك المركزي المصري 

١٦٫٣٨٠٢ جم١٦٫٥٠٤ جم

 منذ 19 ساعة

بنك التعمير و الاسكان

١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جم

 منذ إسبوع

بنك الاسكندرية

١٦٫٥ جم١٦٫٦ جم

 منذ إسبوعين

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٦٫٤٢ جم١٦٫٥٢ جم

 منذ يوم

بنك مصر إيران للتنمية

١٦٫٤ جم١٦٫٥ جم

 منذ يوم

بنك عودة

١٦٫٣٩ جم١٦٫٤٩ جم

 منذ 19 ساعة

البنك المصري الخليجي

١٦٫٣٩ جم١٦٫٤٩ جم

 منذ 18 ساعة

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦٫٣٩ جم١٦٫٤٩ جم

 منذ 18 ساعة

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 

١٦٫٣٩ جم١٦٫٤٩ جم

 منذ 11 دقيقة

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 

١٦٫٣٩ جم١٦٫٤٩ جم

 منذ 41 دقيقة

بنك البركة

١٦٫٣٩ جم١٦٫٤٩ جم

 منذ 17 ساعة

البنك الأهلي المصري

١٦٫٣٩ جم١٦٫٤٩ جم

 منذ 19 ساعة

كريدي أجريكول

١٦٫٣٩ جم١٦٫٤٩ جم

 منذ 23 ساعة

بنك مصر

١٦٫٣٩ جم١٦٫٤٩ جم

 منذ 18 ساعة

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦٫٣٩ جم١٦٫٤٩ جم

 منذ 19 ساعة

بنك قناة السويس

١٦٫٣٨ جم١٦٫٤٨ جم

 منذ 19 ساعة

المصرف المتحد

١٦٫٣٧ جم١٦٫٤٧ جم

 منذ 18 ساعة

البنك التجارى الدولي CIB

١٦٫٣٧ جم١٦٫٤٧ جم

 منذ 19 ساعة



سعيد عبد الفتاح

    مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،



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