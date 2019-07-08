سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري شهد استقرار نسبي ملحوظ لجميع الراصدين فاليوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2019 سجل سعر الدولار في بنك مصر 16.57 جنيه للشراء و16.67 للبيع، وكان نفس السعر تقريبًا أيضًا في البنك الأهلي المصري بينما في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 16.58 جنيه للشراء و16.68 للبيع مسجلًا تراجعًا في هذا البنك مع بدء تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بنفس سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أمس.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الاثنين 8-7-2019

وشهد سعر الدولار استقرارا في بعض البنوك الأخرى كما في بنك كريدي أجريكول حيث وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 16.57 جنيه للشراء، و 16.67 جنيه للبيع، أما في كل من بنك الأسكندرية والبنك التجاري الدولي فقد استقر عند سعر 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع، أما في كل من بنك قناة السويس، وبنك التعمير والإسكان، والبنك العربي الإفريقي فقد استقر سعر الدولار عند 16.65 جنيه للشراء و 16.66 جنيه للبيع، وشهد بنك البركة استقرار لسعر صرف الدولار الأمريكي عند 16.58 جنيه للشراء و 16.68 جنيه للبيع.

إرتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 5.3%

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري المصرية، يوم الجمعة الماضي، إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.3 في المائة في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 ، مقارنة بنسبة 5.2 في المائة العام الماضي.

وأشارت السعيد في بيانها إلى نجاح التدابير والخطط التي طرحتها الحكومة، موضحة أن هذا العام شهد العديد من تدابير الإصلاح التي أظهرت آثارًا إيجابية من خلال مؤشرات الربع الأول، مؤكدة على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق سبل الإصلاح الشامل في جميع القطاعات.

وتشمل أعلى معدلات النمو بين القطاعات: قطاع الغاز بنسبة 21.8 في المائة ، وقطاع الاتصالات بنسبة 16.5 في المائة ، وقناة السويس بنسبة 12.3 في المائة ، والبناء بنسبة 6 في المائة.

وأشارت إلى أن حوالي 73 في المائة من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تأتي من قطاع الغاز بنسبة 13 في المائة ، تليها 10 في المائة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة ، و 9 في المائة لقطاع الزراعة ، ثم 7 في المائة لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتوقعت الخدمات المصرفية ستاندرد تشارترد الشهر الماضي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.5 في المائة في السنة المالية 2019 ، مقابل المعدل المتوقع البالغ 5.3 في المائة في السنة المالية 2018.

جدير بالذكر أنه في أواخر عام 2016، تبنت مصر برنامج إصلاح واسع النطاق يدعمه صندوق النقد الدولي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد المتدهور في البلاد بعد سنوات من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم مبارك منذ زمن طويل، وكجزء من الإصلاحات، خفضت مصر قيمة عملتها الجنيه مما أدى إلى فقدان نصف قيمتها مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية مثل السكر والخبز والنفط.