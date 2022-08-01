سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية 1 أغسطس 2022 بعد رفع الفائدة

يبحث العديد من الأشخاص عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وقد تخطى سعر اليورو في مصر في البنك المركزي 19 جنيهاً، وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022، 19.3217 جنيه للشراء، و19.4099 للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري، 18.9094 جنيه للشراء و18.9883 للبيع، وفيما يلي سوف نوضح سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصرية اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

حيث سجل سعر الدولار في كلاً من بنك مصر والبنك الأهلي، اليوم الاثنين 1-8-2022، نحو مبلغ 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر، 19.188 عند الشراء وعند البيع سجل 19.4518. وكان الدولار الأمريكي قد سجل في البنك المركزي الأربعاء 29-6-2022، قبل التحرك، 18.7294 للشراء والبيع سجل سعر الدولار الأمريكي 18.8083، وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الأربعاء 29-6-2022، 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسبوع الماضي بشكل طفيف في البنوك المصرية مقابل الجنيه، ولذلك يتساءل الكثير إذا كان سعر الدولار في مصر سوف يرتفع ليصل إلى 19 جنيها خلال الأيام المقبلة خاصة بعد ملامسته ما يقارب هذا الرقم بعد تسجيل الدولار 18.9883 للبيع داخل البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وقد سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك المركزي مبلغ 18.9094 عند الشراء، ومبلغ 18.9883 عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

ويعد سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي المصري مبلغ 18.91 جنيه عند الشراء، ومبلغ 18.97 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وقد أصبح سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر مبلغ 18.91 جنيه عند الشراء، ومبلغ 18.97 جنيه عند البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:

وقد أصبح سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib مبلغ 18.93 عند الشراء، وعند البيع وصل إلى مبلغ 18.99.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وأصبح سعر الدولار اليوم في مصر في مصرف أبوظبي الإسلامي مبلغ 18.9600 عند الشراء، ووصل إلى مبلغ 18.9900 عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

وأصبح سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مبلغ 18.9 عند الشراء، وفي حالة البيع وصل سعره إلى 18.97.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وأصبح سعر الدولار في صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو مبلغ 18.98 جنيه عند الشراء، ومبلغ 18.99 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

وقد أصبح سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد نحو مبلغ 18.93 جنيه عند الشراء، وأصبح مبلغ 18.99 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وأصبح سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي مبلغ 18.96 جنيه عند الشراء، 18.99 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

ويعد سعر الدولار مقابل الجنيه في صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى مبلغ 18.89 جنيه عند الشراء، ومبلغ 18.99 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وقد أصبح سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم في المصرف المتحد مبلغ 18.91 جنيه عند الشراء، ومبلغ 18.99 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

وقد أصبح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو مبلغ 18.9 جنيه عند الشراء، ومبلغ 18.96 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك HSBC

وأصبح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم في بنك “إتش إس بي سي” إلى مبلغ 18.89 للشراء وعند البيع وصل إلى مبلغ 18.99.

سعر الدولار اليوم في بنك SAAB

ويعد سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك سايب مبلغ 18.89 جنيه عند الشراء، وبلغ 18.99 جنيه عند البيع.