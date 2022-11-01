سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1/11/2022 في مصر في جميع البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء الموافق 1/1/2022 في حالة ارتفاع جنوني، حيث ارتفع أمام الجنيه المصري بكافة بنوك مصر، وسجل بالبنك الأهلي المصري عند سعر 23.90 جنيه للشراء 24.00 جنيها للبيع.

أسعار الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي

سعر الدولار في بنوك مصر

البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الصرف عند 24 جنيه للشراء.

24.14 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي الدولي التجاري cib

سجل 24.00 للشراء.

24.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

23.90 جنيه للشراء.

24.00 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

23.90 جنيه للشراء.

24.00 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

24.12 جنيه للشراء.

24.20 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

23.85 جنيه للشراء.

23.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

24.00 جنيه للشراء.

24.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

24.10 جنيه للشراء.

24.20 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

24.95 جنيه للشراء.

24.15 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

24.95 جنيه للشراء.

24.15 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

24.10 جنيه للشراء.

24.20 جنيها للبيع.