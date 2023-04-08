سعر الدولار اليوم في العراق السبت 8 أبريل 2023

كما هي عادة أسواق العملة في العراق خصوصًا الأجنبية منها يحدث في نهاية كل أسبوع انخفاض في البورصات ثم يبدأ بالارتفاع من جديد بداية كل أسبوع حسب الملاحظة المستمرة للسعر علي مدار الأسبوع، ومن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الذي صدر منذ أيام قليلة مما زاد من قوة الدولار مقابل العملات العالمية، في السطور التالية سوف نتعرف على آخر تحديث اللحظة في سعر الدولار الأمريكي في العراق في كل من بورصات أربيل والسليمانية وبغداد والموصل والبصره السبت بتاريخ 8 أبريل 2023.

سعر الدولار اليوم في العراق

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي في اللحظة الرقم التالي في مختلف البورصات:

في بورصة أربيل: 148.250 دينار عراقي.

في بورصة السليمانية: 148.500 دينار عراقي.

في بورصة بغداد: 148.750 دينار عراقي.

في بورصة الموصل: 148.400 دينار عراقي.

في بورصة البصرة: 148.900 دينار عراقي.

في بورصة كركوك: 149.800 دينار عراقي.

في بورصة دهوك: 149.650 دينار عراقي.

كما سجل في جوجل فايينس رقم 1301.20 دينار عراقي في بداية التعاملات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وفق تقديرات البنك المركزي العراقي فإن آخر تحديث لسعر الدولار مقابل العملة المحلية 1310 دينار عراقي، والسعر أيضًا مقرر علي بيع مبالغ الحولات إلي الخارج، بينما سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية هو 1305 دينار عراقي مقابل كل دولار.

هل من المتوقع انخفاض سعر الدولار في العراق؟

بشكل عام إن ظل الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة فإنه من الصعب هبوط سعر الدولار في الوطن العربي بشكل عام وفي العراق بشكل خاص، بجانب مرور البلاد ببعض الأزمات الاقتصادية الصعبة بطبيعة الحال التي تعيق ارتفاع قوة العملة المحلية، لكن كل شيء وارد في الاقتصاد، فالعراق التي كانت منذ بضع سنين قوة اقتصادية كبرى في المنطقة العربية والإقليمية ولها شأنها العالمي، الزمن لا يثبت علي حال، نتمنى من الله عز وجل أن ترجع مرة أخرى إلى الساحة العالمية فلديها كل الإمكانات التي تؤهلها لذلك.

في الأخير يمكنك متابعة كل جديد حول سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي لحظة بلحظة عن طريق موقعنا نجوم مصرية.