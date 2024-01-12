يهتم الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية بمعرفة أسعار العملات، وخاصة سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024، في البنوك المصرية، وفى السوق السوداء، حيث شهد سعره ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الجمعة الموافق 12 يناير 2024

أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة 1/12/2024

استقرت أسعار العملات في البنوك المصرية، اليوم الجمعة 1/12/2024، وتم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجلت قيمة الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.41 جنيه للشراء و100.42 جنيه للبيع، وإليكم قائمة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري على النحو التالي:

39.05 جنيه للشراء.

39.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

33.61 جنيه للشراء.

33.90 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-1-2024

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم وسجل.

99.41 جنيها للشراء.

100.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024 على النحو التالي:

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.