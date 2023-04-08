سعر الدولار اليوم السبت 8 -4- 2023 مقابل الجنيه المصري.. وعدم استقرار في أسعار اليورو
شهد اليوم السبت 8 أبريل 2023، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الـ5 أيام الماضية، وذلك منذ طرح عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات ادخار جديدة تصرف عائد شهري يصل إلى 22%، وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولار يظل مستقرًا اليوم ولا يشهد أي تغيير يذكر في سعر صرفه.
صباح اليوم، سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 33.6221 جنيهًا للشراء و33.7603 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي داخل المركزي المصري 30.8346 جنيهًا للشراء و30.9557 جنيهًا للبيع.
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الأسعار المعلنة في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 8 أبريل 2023
- البنك الأهلي المصري: سعر صرف الدولار مستقر أمام الجنيه، حيث سجل 30.75 جنيهًا في حالة الشراء و30.85 جنيهًا للبيع، وبالنسبة لسعر اليورو، فقد بلغ 33.4714 جنيهًا للشراء و 33.6759 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي.
- بنك مصر: فإن سعر صرف الدولار مستقر حيث سجل 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع.
- بنك الإسكندرية: فقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى 30.85 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع، يجب الانتباه إلى أن هذه الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم بناءً على حركة السوق والعرض والطلب.
- البنك التجاري الدولي: فإن سعر صرف الدولار مستقر حيث سجل 30.85 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع.
- بنك أبوظبي الإسلامي: وفقًا للأسعار المعلنة في بنك أبوظبي الإسلامي في مصر صباح اليوم السبت 8 إبريل 2023، فإن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يسجل 30.91 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع.
- بنك قناة السويس: سعر الدولار في بنك قناة السويس حاليًا مستقر عند 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.
- بنك HSBC: سعر الدولار في بنك HSBC حاليًا مستقر عند 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.
- بنك المصرف المتحد: وفقًا للأسعار المعلنة في بنك المصرف المتحد صباح اليوم السبت 8 أبريل 2023، فإن سعر صرف الدولار مستقر حيث سجل 30.67 جنيهًا للشراء و30.77 جنيهًا للبيع.