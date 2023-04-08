سعر الدولار اليوم السبت 8 -4- 2023 مقابل الجنيه المصري.. وعدم استقرار في أسعار اليورو

شهد اليوم السبت 8 أبريل 2023، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الـ5 أيام الماضية، وذلك منذ طرح عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات ادخار جديدة تصرف عائد شهري يصل إلى 22‎%، وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولار يظل مستقرًا اليوم ولا يشهد أي تغيير يذكر في سعر صرفه.

صباح اليوم، سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 33.6221 جنيهًا للشراء و33.7603 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي داخل المركزي المصري 30.8346 جنيهًا للشراء و30.9557 جنيهًا للبيع.

الأسعار المعلنة في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 8 أبريل 2023