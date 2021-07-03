سعر الدولار اليوم السبت 3-7-2021 أمام الجنيه المصري

بواسطة أسامة مقلد

استقرت أسعار الدولار الأمريكي اليوم السبت الموافق 3-7-2021، أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التعاملات الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة، نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

سعر الدولار اليوم

وجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه كالتالي:

البنك سعر البيع سعر الشراء
بنك الاستثمار العربي
 15.72 15.63
البنك الأهلي المصري
 15.71 15.61
البنك التجاري الدولي-CIB
 15.73 15.63
بنك قطر الوطني الأهلي-QNB 15.72 15.62
HSBC
 15.71 15.61
التجاري وفا بنك
 15.73 15.63
بلوم مصر
 15.73 15.63
كريدي أجريكول
 15.73 15.63
المصرف العربي الدولي-AIB
 15.71 15.61
مصرف أبوظبي الإسلامي
 15.72 15.62
البنك العربي الإفريقي
 15.73 15.63
البنك الأهلي اليوناني-NBG
 15.72 15.62
البنك العقاري المصري العربي
 15.73 15.63
بنك قناة السويس
 15.73 15.63
بنك مصر
 15.71 15.61
بنك القاهرة
 15.78 15.68
بنك الإسكندرية
 15.71 15.61
بنك التعمير والإسكان
 15.72 15.62
بنك عوده
 15.73 15.63
بنك الكويت الوطني-NBK
 15.73 15.63
EGBANK 15.73 15.63
المصرف المتحد 15.72 15.62
بنك فيصل الإسلامي 16.17 16.07

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.