سعر الدولار اليوم السبت 23 يوليو 2022

استقر سعر الدولار اليوم السبت، الموافق 23 يوليو 2022، وذلك وفقاً لأخر تعاملات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

البيع: 18.95 جنيهاً

الشراء: 18.87 جنيهاً

سعر الدولار مقابل الجنيه

1 دولار أمريكي يساوى 18.92 جنيه مصري

ونستعرض لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة في مصر:ـ

استقر سعر الدولار الأمريكي في بعض البنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

البيع: 18.95 جنيهاً

الشراء: 18.88 جنيهاً

سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري

البيع: 18.95 جنيهاً

الشراء: 18.88 جنيهاً

سعر الدولار اليوم في مَصْرِف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري

البيع: 18.97 جنيهاً

الشراء: 18.94 جنيهاً

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري

البيع: 18.82 جنيهاً

الشراء: 18.72 جنيهاً

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري

الشراء: 19.81 جنيهاً

البيع: 19.91 جنيهاً