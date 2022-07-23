أخبار إقتصادية

سعر الدولار اليوم السبت 23 يوليو 2022

محمد مجدي

استقر سعر الدولار اليوم السبت، الموافق 23 يوليو 2022، وذلك وفقاً لأخر تعاملات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي
البيع: 18.95 جنيهاً
الشراء: 18.87 جنيهاً

سعر الدولار اليوم الاثنين 25 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الأحد 24 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه

1 دولار أمريكي يساوى 18.92 جنيه مصري

ونستعرض لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة في مصر:ـ

استقر سعر الدولار الأمريكي في بعض البنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري 

البيع: 18.95 جنيهاً

الشراء: 18.88 جنيهاً

سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري

البيع: 18.95 جنيهاً

الشراء: 18.88 جنيهاً

سعر الدولار اليوم في مَصْرِف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري

البيع: 18.97 جنيهاً

الشراء: 18.94 جنيهاً

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري

البيع: 18.82 جنيهاً

الشراء: 18.72 جنيهاً

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري

الشراء: 19.81 جنيهاً

البيع: 19.91 جنيهاً

محمد مجدي

صحفي اقتصادي.. أهتم بالشأن الاقتصادي وتغطية الأخبار الاقتصادية والتقنية والبحث عن أدق المعلومات من مصدرها


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.