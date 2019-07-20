سعر الدولار اليوم السبت 20 – 7 – 2019

كتب : أحمد العالمي

سعر الدولار اليوم في مصر، حيث ننقل لكم أسعار صرف العملة الأشهر عالميًا مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية والسوق المصرفي المصري، حيث يعتبر الدولار هو أساس المعاملات المالية بين معظم المؤسسات والشركات المصرية بل والعالمية، كما أن للدولار كلمته في أسعار معظم المنتجات التي نقوم باستعمالها في حياتنا اليومية سواء مصرية الإنتاج أو مستوردة من الخارج.

كان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتراوح في السابق ما بين 6 إلى 9 جنيهات مصرية، وذلك قبل أن تتخذ الحكومة المصرية والقائمين على الأمور المالية في البلاد قرارًا بتحرير سعر العملات الأجنبية، حيث زادت نسبة سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري إلى أكثر من ثلاث أضعاف السعر السابق، بواقع أكثر من 18 جنيهًا مصريًا في السوق المصرفي بالبنوك المصرية، بينما وصل سعر الدولار في السوق السوداء بعدها إلى 19 جنيهًا مصريًا.

ولكن بمرور الوقت ومع زيادة الاستثمارات الخارجية وتوافر العملة الصعبة داخل البلاد، بدأ سعر الدولار ومختلف العملات الأجنبية في الانخفاض مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية والسوق المصرفي المصري، حيث انخفص سعر العملة الأمريكية بمعدل أكثر من جنيهًا مصريًا في الآونة الأخيرة.

سعر الدولار اليوم السبت :

وصل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر بالإضافة إلى البنك الأهلي المصري إلى 16.56 جنيهًا مصريًا كسعر الشراء، و16.66 جنيهًا مصريًا كسعر البيع.

فيما بلغ سعر العملة الخضراء كما يلقبها البعض في بنك الإسكندرية إلى 16.55 جنيهًا مصريًا كسعر شراء، و16.65 جنيهًا مصريًا كسعر بيع.

كما وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 16.56 جنيهًا مصريًا كسعر الشراء، و16.66 جنيهًا مصريًا كسعر البيع، بينما بلغت العملة الأمريكية 16.58 جنيهًا مصريًا كسعر الشراء و16.67 كسعر البيع بنك أبوظبي الإسلامي.

وجاءت أسعار الدولار في البنك المركزي المصري بواقع 16.5617 جنيهًا مصريًا كسعر الشراء، و16.6617 كسعر البيع، ويأمل خبراء الاقتصاد المصري في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الأيام القليلة المقبلة خاصة مع المشاريع والعمليات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد.