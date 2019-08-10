سعر الدولار اليوم السبت 10-8-2019 مقابل الجنيه في كافة البنوك

استقر سعر الدولار اليوم السبت في كافة البنوك المصرية مقابل الجنيه، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى بنك لشراء الدولار بقيمة 16.53 جنيه، بينما التجاري الدولي سجل أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.58 جنيه، وبلغت قيمة الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية للشراء 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار اليوم عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها يوم الخميس الماضي نظراً لعدم وجود تعاملات في البنوك بالتزامن مع العطلة الرسمية الخاصة بعيد الأضحي المبارك 2019، حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر والأهلي المصري 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، وسجل الدولار في المصرف العربي الدولي 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك أتش أس بى سى 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك عودة عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع لليوم الرابع على التوالي، بينما سجل الدولار في المصرف المتحد 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وبلغت قيمة الدولار في بنك التعمير والإسكان 16.49 جنيه شراء مقابل 16.59 جنيه للبيع.



يتم تحديث أسعار الدولار الموجودة بالجدول السابق بشكل تلقائي على مدار اليوم، ومن المُقرر أن تُعاود البنوك عملها من جديد عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك مباشرةً، وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قطر الوطني للشراء 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.