سعر الدولار اليوم السبت 1 مايو 2021
واصل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت الموافق 1 مايو 2021 استقراره أمام الجنيه المصري، نظرًا لتعطيل العمل بالبنوك لمدة خمسة أيام من أول أمس الخميس حتى الإثنين المقبل بمناسبة الأعياد، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.
وجاء سعر الدولار اليوم السبت 1 مايو 2021 على النحو التالي:
|البنك
|سعر البيع
|سعر الشراء
|
بنك الاستثمار العربي
|15.73
|15.63
|
البنك الأهلي المصري
|15.71
|15.61
|
البنك التجاري الدولي-CIB
|15.73
|15.63
|بنك قطر الوطني الأهلي-QNB
|15.73
|15.63
|
HSBC
|15.73
|15.63
|
التجاري وفا بنك
|15.73
|15.63
|
بلوم مصر
|15.73
|15.63
|
كريدي أجريكول
|15.73
|15.63
|
المصرف العربي الدولي-AIB
|15.73
|15.63
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|15.73
|15.63
|
البنك العربي الإفريقي
|15.73
|15.63
|
البنك الأهلي اليوناني-NBG
|15.72
|15.62
|
البنك العقاري المصري العربي
|15.72
|15.62
|
بنك قناة السويس
|15.73
|15.63
|
بنك مصر
|15.71
|15.61
|
بنك القاهرة
|15.78
|15.68
|
بنك الإسكندرية
|15.73
|15.63
|
بنك التعمير والإسكان
|15.73
|15.63
|
بنك عوده
|15.73
|15.63
|
بنك الكويت الوطني-NBK
|15.73
|15.63
|EGBANK
|15.73
|15.63
|المصرف المتحد
|15.73
|15.63
|بنك فيصل الإسلامي
|16.17
|16.07