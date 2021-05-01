واصل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت الموافق 1 مايو 2021 استقراره أمام الجنيه المصري، نظرًا لتعطيل العمل بالبنوك لمدة خمسة أيام من أول أمس الخميس حتى الإثنين المقبل بمناسبة الأعياد، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

وجاء سعر الدولار اليوم السبت 1 مايو 2021 على النحو التالي: