سعر الدولار اليوم الخميس 8-8-2019 في البنوك أمام الجنيه المصري

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس مع بداية التعاملات في المصرف المتحد وسجل وفق أحدث تقارير 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، بينما ارتفع بشكل طفيف في البنك التجاري الدولي ليُسجل 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه بيع، وسجل الدولار مقابل الجنيه ارتفاع طفيف أيضاً في بنك مصر إيران للتنمية عند 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه بيع، بينما استقر سعر صرف الدولار في الأهلي المصري منذ 3 أيام عند 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وطبقاً للتقارير الأحدث الخاصة بأسعار الدولار اليوم الخميس، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.53 جنيه، بينما سجل الدولار في بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.59 جنيه، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم لحظة بلحظة على مدار اليوم نتابعه معكم عبر موقع نجوم مصرية بالتزامن مع التغييرات التي أصبح يشهدها الدولار من وقت لأخر في البنوك طبقاً لحالة العرض والطلب بعد قرار تعويم الجنيه المصري أمام باقي العملات، حيث سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس للشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.53 16.63 بنك عودة 16.52 16.62 بنك قناة السويس 16.52 16.62 البنك الأهلي المصري 16.51 16.61 المصرف المتحد 16.51 16.51 البنك التجاري الدولي 16.50 16.60 بنك مصر 16.51 16.61 بنك الإسكندرية 16.49 16.59 بنك التعمير والإسكان 16.49 16.59

واستقر سعر الدولار في كريدي أجريكول لليوم الثالث على التوالي 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في بنك قطر الوطني 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة استقر عند 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع.