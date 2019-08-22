سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 تحديث أخر سعر بالبنوك الرسمية وشركات الصرافة الآن

تتجه أنظار متابعة العملات الاجنبية من خبراء المال والمستمرين وأيضا أصحاب شركات الاستيراد والتصدير وشركات الصرافة والمصريين المقمين بالخارج عن أخر التطورات والاحداث فى سوق المال وتاثير العملة الاجنبية على السوق والاقتصاد المصري، حيث شهدت أسعار العملات وخصوصاً الورقة الخضراء الدولار الامريكى حالة من الاستقرار النسبى مع تحرك طفيف فى بعض البنوك والذي يأتي دائما وفقاً لمتطالب السوق أو بمعنى أدق احتياج العملاء المتعاملون بالنبوك من الورقة الخضراء، ووفقاء لاخر سياسة للحكومة المصرية عن تعويم العملة وترك اليات السوق للعرض والطلب متاحة وتغير السعر وفقا لما يتماشي مع مصلحة العميل ولكن وفقا لقواعد وقوانين يحكها البنك المركزي

سعر الدولار اليوم

وإعتاد متابعينا ومتابعي موقع نجوم مصرية متابعة أخر تحديثات سوق المال والاعمال ومتابعة تصريحات خبراء الاقتصاد حول سعر صرف العملات والعوامل الداخلية والخارجية التى توثر عليه من ناحية ، وقرارات الحكومة من القرارات فى محاولة لاعادة العملة المحلية الجنيه المصري الى مكانتها أمام باقى العملات

سعر الدولار فى مصر

ومع جدول اسعار العملات أمام العملة المحلية الجنيه المصري بكافة البنوك الرسمية واخر تحديث للبيع والشراء وأعلى وأقل سعر بيع بالنبوك

الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠١٩

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٦ جم

بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جم