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سعر الدولار اليوم الجمعة 9-8-2019 مقابل الجنيه في أكثر من 10 بنوك

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم الجمعة 9-8-2019 مقابل الجنيه في أكثر من 10 بنوك
سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة عند نفس المتوسطات التي سجلها أمس في البنوك بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك، وسوف تستقر أسعار العملات سواء العربية أو الأجنبية أمام الجنيه المصري على نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها أمس الخميس ولحين عودة عمل البنوك من جديد عقب إجازة عيد الأضحي المبارك، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مختلف البنوك بنحو 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.53 جنيه، بينما يُقدم البنك التجاري الدولي وفق أخر تقارير أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.58 جنيه، واستقر سعر الدولار في بنك مصر والأهلي المصري عند 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع.

البنكشراءبيع
بنك عودة16.5216.62
بنك المشرق16.5216.62
بنك قناة السويس16.5216.62
بنك كريدي أجريكول16.5116.61
بنك قطر الوطني16.5016.60
بنك القاهرة16.5016.60
بنك بلوم مصر16.5016.60
البنك العربي الأفريقي الدولي16.5016.60
بنك الإسكندرية16.4916.59

وسجل الدولار في بنك سايب 16.52 شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف العربي الدولي للشراء 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع، وسجل في البنك العقاري المصري طبقاً للتحديثات الأخيرة في البنوك 16.5 جنيه مقابل 16.60 جنيه، بينما سجل في بنك الإمارات دبي الوطني للشراء 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإستثمار العربي للشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع، وأخيراً سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك أتش أس بى سى للشراء 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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