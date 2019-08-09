سعر الدولار اليوم الجمعة 9-8-2019 مقابل الجنيه في أكثر من 10 بنوك

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة عند نفس المتوسطات التي سجلها أمس في البنوك بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك، وسوف تستقر أسعار العملات سواء العربية أو الأجنبية أمام الجنيه المصري على نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها أمس الخميس ولحين عودة عمل البنوك من جديد عقب إجازة عيد الأضحي المبارك، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مختلف البنوك بنحو 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.53 جنيه، بينما يُقدم البنك التجاري الدولي وفق أخر تقارير أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.58 جنيه، واستقر سعر الدولار في بنك مصر والأهلي المصري عند 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع بنك عودة 16.52 16.62 بنك المشرق 16.52 16.62 بنك قناة السويس 16.52 16.62 بنك كريدي أجريكول 16.51 16.61 بنك قطر الوطني 16.50 16.60 بنك القاهرة 16.50 16.60 بنك بلوم مصر 16.50 16.60 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.50 16.60 بنك الإسكندرية 16.49 16.59

وسجل الدولار في بنك سايب 16.52 شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف العربي الدولي للشراء 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع، وسجل في البنك العقاري المصري طبقاً للتحديثات الأخيرة في البنوك 16.5 جنيه مقابل 16.60 جنيه، بينما سجل في بنك الإمارات دبي الوطني للشراء 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإستثمار العربي للشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع، وأخيراً سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك أتش أس بى سى للشراء 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع.