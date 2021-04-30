سعر الدولار اليوم الجمعة 30 أبريل 2021
استقرت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل 2021 أمام الجنيه المصري، نظرًا لتعطيل العمل بالبنوك لمدة خمسة أيام من أمس الخميس حتى الإثنين المقبل بمناسبة الأعياد، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.
وجاء سعر الدولار اليوم الجمعة 30 أبريل 2021 على النحو التالي:
|البنك
|سعر البيع
|سعر الشراء
|
بنك الاستثمار العربي
|15.73
|15.63
|
البنك الأهلي المصري
|15.71
|15.61
|
البنك التجاري الدولي-CIB
|15.73
|15.63
|بنك قطر الوطني الأهلي-QNB
|15.73
|15.63
|
HSBC
|15.73
|15.63
|
التجاري وفا بنك
|15.73
|15.63
|
بلوم مصر
|15.73
|15.63
|
كريدي أجريكول
|15.73
|15.63
|
المصرف العربي الدولي-AIB
|15.73
|15.63
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|15.73
|15.63
|
البنك العربي الإفريقي
|15.73
|15.63
|
البنك الأهلي اليوناني-NBG
|15.72
|15.62
|
البنك العقاري المصري العربي
|15.72
|15.62
|
بنك قناة السويس
|15.73
|15.63
|
بنك مصر
|15.71
|15.61
|
بنك القاهرة
|15.78
|15.68
|
بنك الإسكندرية
|15.73
|15.63
|
بنك التعمير والإسكان
|15.73
|15.63
|
بنك عوده
|15.73
|15.63
|
بنك الكويت الوطني-NBK
|15.73
|15.63
|EGBANK
|15.73
|15.63
|المصرف المتحد
|15.73
|15.63
|بنك فيصل الإسلامي
|16.17
|16.07