استقرت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل 2021 أمام الجنيه المصري، نظرًا لتعطيل العمل بالبنوك لمدة خمسة أيام من أمس الخميس حتى الإثنين المقبل بمناسبة الأعياد، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

وجاء سعر الدولار اليوم الجمعة 30 أبريل 2021 على النحو التالي: