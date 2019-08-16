 التخطي إلى المحتوى

سعر الدولار اليوم الجمعة 16 -8-2019 فى مصر

كتب mona ahmedفي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم الجمعة 16 -8-2019 فى مصر
سعر الدولار اليوم

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية  “سعر الدولار اليوم” فى مصر  الجمعة 16 أغسطس 2019 في مختلف البنوك، وسجل الدولار اليوم أعلى قيمه  فى بنك قناة السويس بقيمة 16.55 جنيه مصري للشراء، وسجل اقل قيمه للبيع في بنك مصر حيث بلغت قيمته 16.62 جنيه مصري، وسجل الدولار اليوم في البنك  المركزي المصري 16.53 للشراء مقابل 16.65 للبيع، اما في  مصرف أبو ظبي الاسلامي فسجل الدولار 16.53 للشراء مقابل 16.63 للبيع، وسجل في البنك العربي الافريقي الدولي 16.53 للشراء مقابل 16.63 للبيع، ونتابع من خلال الموضوع أخر أسعار الدولار اليوم .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
وسجل الدولار اليوم في كل من بنك الاسكندرية و مصرف أبو ظبي الاسلامي و البنك العربي الافريقي الدولي  والبنك التجارى الدولي CIB 16.53 للشراء مقابل 16.63 للبيع،  اما في المصرف المتحد و بنك مصر و البنك الأهلي المصري وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB فسجل الدولار اليوم 16.52 للشراء مقابل 16.62 للبيع، وسجل الدولار في كل من بنك قناة السويس و بنك البركة و البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) و البنك المصري الخليجي و بنك عودة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع .
بنك قناة السويس يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٥ جم
بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٥٣٠٥ جم١٦٫٦٥٦٧ جممنذ 21 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ إسبوع
بنك الاسكندرية١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 23 ساعة
بنك مصر١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يوم
كريدي أجريكول١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ 22 ساعة
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يوم
بنك قناة السويس١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ يوم
المصرف المتحد١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 22 ساعة
البنك الأهلي المصري١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يومين
بنك البركة١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ 16 ساعة
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ يوم
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ يوم
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ 21 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ إسبوع
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 22 ساعة
البنك المصري الخليجي١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ يوم
بنك عودة١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ يوم

سوف يهمك:

عن الكاتب

mona ahmed

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.