سعر الدولار اليوم الجمعة 16 -8-2019 فى مصر

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية “سعر الدولار اليوم” فى مصر الجمعة 16 أغسطس 2019 في مختلف البنوك، وسجل الدولار اليوم أعلى قيمه فى بنك قناة السويس بقيمة 16.55 جنيه مصري للشراء، وسجل اقل قيمه للبيع في بنك مصر حيث بلغت قيمته 16.62 جنيه مصري، وسجل الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 16.53 للشراء مقابل 16.65 للبيع، اما في مصرف أبو ظبي الاسلامي فسجل الدولار 16.53 للشراء مقابل 16.63 للبيع، وسجل في البنك العربي الافريقي الدولي 16.53 للشراء مقابل 16.63 للبيع، ونتابع من خلال الموضوع أخر أسعار الدولار اليوم .

سعر الدولار اليوم

وسجل الدولار اليوم في كل من بنك الاسكندرية و مصرف أبو ظبي الاسلامي و البنك العربي الافريقي الدولي والبنك التجارى الدولي CIB 16.53 للشراء مقابل 16.63 للبيع، اما في المصرف المتحد و بنك مصر و البنك الأهلي المصري وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB فسجل الدولار اليوم 16.52 للشراء مقابل 16.62 للبيع، وسجل الدولار في كل من بنك قناة السويس و بنك البركة و البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) و البنك المصري الخليجي و بنك عودة 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع .

بنك قناة السويس يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٥ جم

بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جم