سعر الدولار اليوم الاحد 15-9-2019 فى بداية التعاملات الصباحية
تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر
نتناول سعر الدولار اليوم فى مصر فى مستهل التعاملات الصباحية للبنوك بعد إجازة يومى الجمعة والسبت والتى لم يتغير فيهما سعر الدولار، حيث كان مستقر حول معدل 16.37 جنيه مقابل الدولار فى بنك مصر والبنك الأهلى، بعد سلسلة من الانخفاضات خلال الأسابيع الماضية، أكدت ثقة المؤسسات الدولية فى نمو الاقتصاد المصرى وسيره على خطى صحيحة وثابتة.
فبينما سجل سعر الدولار أعلى سعر فى بنك أبو ظبى الإسلامى عند سعر 16.42 للشراء و 16.52 للبيع، وكان أقل سعر للشراء فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib عند سعر 16.09 بينما كان مرتفعاً للبيع عند سعر 16.49
وسجل فى بنك القاهرة سعر 16.38 للشراء و 16.48 للبيع.
وفى كلاً من البنك الأهلى وبنك مصر سجل سعر 16.37 للشراء و 16.47 للبيع.
بينما فى بنك الإسكندرية سجل 16.36 للشراء و16.46 للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد فى مصر
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|16,2987 جم
|16,4226 جم
|منذ 11 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|16,3 جم
|16,4 جم
|منذ 12 ساعة
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|16,42 جم
|16,52 جم
|منذ 5 أيام
|بنك الاسكندرية
|16,5 جم
|16,6 جم
|منذ إسبوعين
|بنك مصر
|16,33 جم
|16,43 جم
|منذ 14 ساعة
|كريدي أجريكول
|16,31 جم
|16,41 جم
|منذ 14 ساعة
|البنك التجارى الدولي CIB
|16,29 جم
|16,39 جم
|منذ 11 ساعة
|بنك قناة السويس
|16,3 جم
|16,4 جم
|منذ 11 ساعة
|المصرف المتحد
|16,29 جم
|16,39 جم
|منذ 10 ساعات
|البنك الأهلي المصري
|16,33 جم
|16,43 جم
|منذ 14 ساعة
|بنك البركة
|16,33 جم
|16,43 جم
|منذ 9 ساعات
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|16,32 جم
|16,42 جم
|منذ 13 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|16,51 جم
|16,61 جم
|منذ إسبوعين
|بنك مصر إيران للتنمية
|16,32 جم
|16,42 جم
|منذ 15 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|16,31 جم
|16,41 جم
|منذ 10 ساعات
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|16,32 جم
|16,42 جم
|منذ 10 ساعات
|البنك المصري الخليجي
|16,32 جم
|16,42 جم
|منذ 13 ساعة
|بنك عودة
|16,31 جم
|16,41 جم
|منذ 14 ساعة