سعر الدولار اليوم الاحد 15-9-2019 فى بداية التعاملات الصباحية

نتناول سعر الدولار اليوم فى مصر فى مستهل التعاملات الصباحية للبنوك بعد إجازة يومى الجمعة والسبت والتى لم يتغير فيهما سعر الدولار، حيث كان مستقر حول معدل 16.37 جنيه مقابل الدولار فى بنك مصر والبنك الأهلى، بعد سلسلة من الانخفاضات خلال الأسابيع الماضية، أكدت ثقة المؤسسات الدولية فى نمو الاقتصاد المصرى وسيره على خطى صحيحة وثابتة.







فبينما سجل سعر الدولار أعلى سعر فى بنك أبو ظبى الإسلامى عند سعر 16.42 للشراء و 16.52 للبيع، وكان أقل سعر للشراء فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib عند سعر 16.09 بينما كان مرتفعاً للبيع عند سعر 16.49

وسجل فى بنك القاهرة سعر 16.38 للشراء و 16.48 للبيع.







وفى كلاً من البنك الأهلى وبنك مصر سجل سعر 16.37 للشراء و 16.47 للبيع.

بينما فى بنك الإسكندرية سجل 16.36 للشراء و16.46 للبيع

سعر الدولار اليوم الأحد فى مصر

بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم

البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,39 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,2987 جم 16,4226 جم منذ 11 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 16,3 جم 16,4 جم منذ 12 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,42 جم 16,52 جم منذ 5 أيام بنك الاسكندرية 16,5 جم 16,6 جم منذ إسبوعين بنك مصر 16,33 جم 16,43 جم منذ 14 ساعة كريدي أجريكول 16,31 جم 16,41 جم منذ 14 ساعة البنك التجارى الدولي CIB 16,29 جم 16,39 جم منذ 11 ساعة بنك قناة السويس 16,3 جم 16,4 جم منذ 11 ساعة المصرف المتحد 16,29 جم 16,39 جم منذ 10 ساعات البنك الأهلي المصري 16,33 جم 16,43 جم منذ 14 ساعة بنك البركة 16,33 جم 16,43 جم منذ 9 ساعات البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,32 جم 16,42 جم منذ 13 ساعة بنك التعمير و الاسكان 16,51 جم 16,61 جم منذ إسبوعين بنك مصر إيران للتنمية 16,32 جم 16,42 جم منذ 15 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,31 جم 16,41 جم منذ 10 ساعات البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,32 جم 16,42 جم منذ 10 ساعات البنك المصري الخليجي 16,32 جم 16,42 جم منذ 13 ساعة بنك عودة 16,31 جم 16,41 جم منذ 14 ساعة