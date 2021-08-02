سعر الدولار اليوم الإثنين 2-8-2021 في مصر

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:

كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.

المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.

المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.

المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.

مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.

مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.