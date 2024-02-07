سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في السوق السوداء.. إرتفاع جديد

يبحث الكثير من الناس عن سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء بعد أن شهد الدولار هبوط كبير في الأيام الأخيرة، فقد سجل انخفاض باكثر من 20 جنيها خلال الفترة الأخيرة.

كم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟

إستمرت السوق السوداء للدولار في التراجع خلال آخر يومين، وشهد سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء إرتفاع جديد فأصبح بـ61 جنيهاً.

بعد أن كان قد انخفض سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري من 71 جنيه إلى 54 جنيها في ظل حالة التدهور الحالية في السوق الموازي.

وقد قامت الجهات الأمنية بالقبض على المضاربين في السوق السوداء بتهمة التعامل مع الصرف بما يخالف قانون البنك المركزي، كما قام البنك المركزي المصري برفع الفائدة بنسبة 2% لمواجهة التضخم.