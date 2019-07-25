سعر الدولار اليوم: وإنخفاض جديد يظهر بداية التعاملات الصباحية فى عدد من البنوك تابع أعلى وأقل سعر وتوقعات بمزيد من التراجع

تشهد العملة المحلية المصرية الجنيه المصري حالة من الانتعاش خلال الفترة الحالية امام عدد من العملات الورقية فى سوق النقد وسلة العملات، وذلك على غرار انخفاض مستوى العملة الاجنبية الورقة الخضراء فى السوق وشركات الصرافة، وعلى نفس السياق يتابع عدد كبير من التجار والمهتمين بسوق العملة فى مصر أسعار العملات العربية والاجنبيه أمام الورقة المحلية بسبب حالة التذبذب والتقلبات وخصوصا مع خطة الحكومة فى استعادة مكانة العملة المحلية امام باقى العملات وثبات سعر الصرف بعد قرار التعويم وتحديد السعر وفقا لعلميات العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم

وتعد أسعار العملات وخصوصاً العملة الورقية الخضراء الدولار الامريكي من أهم الاخبار التى يترقبها فئة كبيرة من المهتمين بالاستيراد والتصدير وكذلك مكاتب الصرافة وغيرهم من المصريين المقمين بالخارج، راغبي الادخار بالعملة الاجنبية وكذالك المستثمرين لتحديد مدي قوة الاقتصاد واستيعاب السوق.

وقد شهدت أسعار الصرف على مر الاشهر الماضية حالة من عدم الاستقرار وخصوصا بين الجنيه المصري والدولار الامريكى وعلى الرغم من وجود اكثر من عملة للتداول ولكن يعد الدولار من أقوي العملات نظرا للتغطية العالمية.

تحديث

توقعات بمزيد من التراجع، وخلال المتابعة الشاملة لكافة التحديثت التى تظهر على الساحة الاقتصادية وخصوصاً حول اسعار صرف العملات ، فقد جاءت عدد من التوقعات التى أعلن عنها بنك سوستيه جنيرال بتوقع مزيد من الانخفاض للعملة الخضراء الدولار الامريكى أمام الورقة المحلية الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، والمتوقع أن يصل الى ستة عشر جنيهاً خلال نهاية العام الجاري

سعر الدولار الآن

ولمتابعة سعر الدولار الآن داخل البنوك وشركات الصرافة حيث نتابع سوياً من خلال النشرة الاقتصادية لموقع نجوم مصرية أخر المتستجدات التى تظهر خلال التعامل على مدار اليوم ومن خلال السعر الامثل وسعر البيع والشراء

تحديث اليوم الخميس

الخميس ٢٥ يوليو ٢٠١٩

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٨ جم

بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٥ جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ١٦٫٥٣٩٧ جم ١٦٫٦٦٤١ جم منذ 20 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٦٫٥٨ جم ١٦٫٦٧ جم منذ إسبوع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٦٫٥٧ جم ١٦٫٦٧ جم منذ إسبوع بنك عودة ١٦٫٥٦ جم ١٦٫٦٦ جم منذ ساعتين البنك المصري الخليجي ١٦٫٥٦ جم ١٦٫٦٦ جم منذ يوم بنك مصر إيران للتنمية ١٦٫٥٦ جم ١٦٫٦٦ جم منذ يوم بنك التعمير و الاسكان ١٦٫٥٦ جم ١٦٫٦٦ جم منذ إسبوعين البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٦٫٥٦ جم ١٦٫٦٦ جم منذ ساعتين بنك البركة ١٦٫٥٦ جم ١٦٫٦٦ جم منذ 51 دقيقة كريدي أجريكول ١٦٫٥٦ جم ١٦٫٦٦ جم منذ يوم البنك العربي الافريقي الدولي ١٦٫٥٦ جم ١٦٫٦٦ جم منذ 3 أسابيع البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 19 ساعة البنك الأهلي المصري ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ يوم المصرف المتحد ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 21 ساعة بنك قناة السويس ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ يوم البنك التجارى الدولي CIB ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 22 ساعة بنك مصر ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ يوم بنك الاسكندرية ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 21 دقيقة

الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠١٩

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٨ جم

بنك قناة السويس يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٥ جم