 التخطي إلى المحتوى

سعر الدولار اليوم: وإنخفاض جديد يظهر بداية التعاملات الصباحية فى عدد من البنوك تابع أعلى وأقل سعر وتوقعات بمزيد من التراجع

كتب سعيد عبد الفتاحفي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم: وإنخفاض جديد يظهر بداية التعاملات الصباحية فى عدد من البنوك تابع أعلى وأقل سعر وتوقعات بمزيد من التراجع
اخر سعر للدولار اليوم

تشهد العملة المحلية المصرية الجنيه المصري حالة من الانتعاش خلال الفترة الحالية امام عدد من العملات الورقية فى سوق النقد وسلة العملات، وذلك على غرار انخفاض مستوى العملة الاجنبية الورقة الخضراء فى السوق وشركات الصرافة، وعلى نفس السياق يتابع عدد كبير من التجار والمهتمين بسوق العملة فى مصر أسعار العملات العربية والاجنبيه أمام الورقة المحلية بسبب حالة التذبذب والتقلبات وخصوصا مع خطة الحكومة فى استعادة مكانة العملة المحلية امام باقى العملات وثبات سعر الصرف بعد قرار التعويم وتحديد السعر وفقا لعلميات العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم

وتعد أسعار العملات وخصوصاً العملة الورقية الخضراء الدولار الامريكي من أهم الاخبار التى يترقبها فئة كبيرة من المهتمين بالاستيراد والتصدير وكذلك مكاتب الصرافة وغيرهم من المصريين المقمين بالخارج، راغبي الادخار بالعملة الاجنبية وكذالك المستثمرين لتحديد مدي قوة الاقتصاد واستيعاب السوق.

وقد شهدت أسعار الصرف على مر الاشهر الماضية حالة من عدم الاستقرار وخصوصا بين الجنيه المصري والدولار الامريكى وعلى الرغم من وجود اكثر من عملة للتداول ولكن يعد الدولار من أقوي العملات نظرا للتغطية العالمية.

تحديث

توقعات بمزيد من التراجع، وخلال المتابعة الشاملة لكافة التحديثت التى تظهر على الساحة الاقتصادية وخصوصاً حول اسعار صرف العملات ، فقد جاءت عدد من التوقعات التى أعلن عنها بنك سوستيه جنيرال بتوقع مزيد من الانخفاض للعملة الخضراء الدولار الامريكى أمام الورقة المحلية الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، والمتوقع أن يصل الى ستة عشر جنيهاً خلال نهاية العام الجاري

 

سعر الدولار الآن

ولمتابعة سعر الدولار الآن داخل البنوك وشركات الصرافة حيث نتابع سوياً من خلال النشرة الاقتصادية لموقع نجوم مصرية أخر المتستجدات التى تظهر خلال التعامل على مدار اليوم ومن خلال السعر الامثل وسعر البيع والشراء

 

تحديث اليوم الخميس

الخميس ٢٥ يوليو ٢٠١٩

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٨ جم

بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٥ جم

البنكشراء  بيع  آخر تحديث في البنك

البنك المركزي المصري 

١٦٫٥٣٩٧ جم١٦٫٦٦٤١ جم

 منذ 20 ساعة

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٦٫٥٨ جم١٦٫٦٧ جم

 منذ إسبوع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٦٫٥٧ جم١٦٫٦٧ جم

 منذ إسبوع

بنك عودة 

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ ساعتين

البنك المصري الخليجي

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ يوم

بنك مصر إيران للتنمية

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ يوم

بنك التعمير و الاسكان

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ إسبوعين

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ ساعتين

بنك البركة 

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ 51 دقيقة

كريدي أجريكول

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ يوم

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ 3 أسابيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جم

 منذ 19 ساعة

البنك الأهلي المصري

١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جم

 منذ يوم

المصرف المتحد

١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جم

 منذ 21 ساعة

بنك قناة السويس

١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جم

 منذ يوم

البنك التجارى الدولي CIB

١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جم

 منذ 22 ساعة

بنك مصر

١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جم

 منذ يوم

بنك الاسكندرية 

١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جم

 منذ 21 دقيقة

 

الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠١٩

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٨ جم

بنك قناة السويس يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٥ جم

 

البنكشراء  بيع  آخر تحديث في البنك

البنك المركزي المصري 

١٦٫٥٦٢ جم١٦٫٦٨١٤ جم

 منذ يوم

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٦٫٥٨ جم١٦٫٦٧ جم

 منذ 6 أيام

البنك المصري الخليجي

١٦٫٥٧ جم١٦٫٦٧ جم

 منذ 6 أيام

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٦٫٥٧ جم١٦٫٦٧ جم

 منذ 5 أيام

بنك مصر إيران للتنمية

١٦٫٥٧ جم١٦٫٦٧ جم

 منذ 3 أيام

بنك البركة

١٦٫٥٧ جم١٦٫٦٧ جم

 منذ 6 أيام

كريدي أجريكول

١٦٫٥٧ جم١٦٫٦٧ جم

 منذ 5 أيام

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ إسبوعين

بنك التعمير و الاسكان

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ إسبوعين

المصرف المتحد

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ 5 أيام

البنك التجارى الدولي CIB

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ 5 أيام

بنك مصر

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ إسبوع

بنك الاسكندرية 

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ 21 دقيقة

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جم

 منذ إسبوعين

بنك عودة 

١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جم

 منذ 21 دقيقة

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 

١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جم

 منذ 21 دقيقة

البنك الأهلي المصري 

١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جم

 منذ 51 دقيقة

بنك قناة السويس 

١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جم

 منذ 21 دقيقة

سوف يهمك:

عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.