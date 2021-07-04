سعر الدولار اليوم الأحد 4-7-2021 أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق 4-7-2021، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التعاملات الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة، بعد انتهاء عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه كالتالي: