سعر الدولار اليوم الأحد 4-7-2021 أمام الجنيه المصري
شهدت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق 4-7-2021، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التعاملات الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة، بعد انتهاء عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه كالتالي:
|البنك
|سعر البيع
|سعر الشراء
|
بنك الاستثمار العربي
|15.72
|15.63
|
البنك الأهلي المصري
|15.71
|15.61
|
البنك التجاري الدولي-CIB
|15.73
|15.63
|بنك قطر الوطني الأهلي-QNB
|15.73
|15.63
|
HSBC
|15.72
|15.62
|
التجاري وفا بنك
|15.73
|15.63
|
بلوم مصر
|15.73
|15.63
|
كريدي أجريكول
|15.73
|15.63
|
المصرف العربي الدولي-AIB
|15.71
|15.61
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|15.73
|15.63
|
البنك العربي الإفريقي
|15.73
|15.63
|
البنك الأهلي اليوناني-NBG
|15.72
|15.62
|
البنك العقاري المصري العربي
|15.73
|15.63
|
بنك قناة السويس
|15.73
|15.63
|
بنك مصر
|15.71
|15.61
|
بنك القاهرة
|15.78
|15.68
|
بنك الإسكندرية
|15.71
|15.61
|
بنك التعمير والإسكان
|15.72
|15.62
|
بنك عوده
|15.73
|15.63
|
بنك الكويت الوطني-NBK
|15.73
|15.63
|EGBANK
|15.73
|15.63
|المصرف المتحد
|15.72
|15.62
|بنك فيصل الإسلامي
|16.17
|16.07