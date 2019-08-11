سعر الدولار اليوم الأحد 11-8-2019 مقابل الجنيه في أول أيام عيد الأضحي المبارك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في جميع البنوك مع أول أيام عيد الأضحي المبارك 2019، حيث أعلن البنك المركزي بأن إجازة البنوك بالتزامن مع عيد الأضحي سوف تكون بداية من يوم الأحد اليوم 11 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء 13 أغسطس، على أن تستأنف البنوك عملها من جديد يوم الأربعاء القادم، وبالتزامن مع خضوع أسعار العملات لحالة العرض والطلب منذ قرار التعويم، أصبحت تشهد أسعار العملات بشكل عام تشهد استقرار تام في أيام الإجازات الرسمية في البنوك.
أسعار الدولار اليوم
استقرت أسعار الدولار اليوم عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها يوم الخميس الماضي، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.53 جنيه.
وسجل في التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.58 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل للشراء 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه بيع، بينما سجل في كريدي أجريكول منذ يومين وحتى الآن 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وذلك في كافة البنوك المصرية وتعمل بتحديث تلقائي من داخل البنوك، فور حدوث أي تغييرات في أي وقت على مدار اليوم، وسجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية للشراء 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان للشراء 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه للبيع، بينما سجل في العربي الأفريقي الدولي 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم في بنك مصر
ونتابع معكم أيضاً كافة أسعار العملات مقابل الجنيه طبقاً لتعاملات بنك مصر، حيث سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر للشراء 4.39 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وأحدث تقرير لسعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه سجل في بنك مصر للشراء 18.46 جنيه شراء مقابل 18.64 جنيه للبيع.
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|16.51
|16.61
|يورو
|18.465369
|18.639742
|جنيه إسترليني
|19.859231
|20.186133
|فرنك سويسري
|16.931467
|17.106076
|دينار كويتي
|54.293356
|54.638158
|ريال سعودي
|4.391392
|4.428152
|دينار أردني
|23.326205
|23.500283
|ريال قطري
|4.273022
|4.561307
|ريال عماني
|42.87371
|43.165281
|دولار كندي
|12.44158
|12.587148
|دولار استرالي
|11.197138
|11.324698
مع العلم بأن كافة أسعار العملات بالجدول السابق طبقاً لأخر تحديث في بنك مصر.
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