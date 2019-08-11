 التخطي إلى المحتوى

سعر الدولار اليوم الأحد 11-8-2019 مقابل الجنيه في أول أيام عيد الأضحي المبارك

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم الأحد 11-8-2019 مقابل الجنيه في أول أيام عيد الأضحي المبارك
سعر صرف الدولار

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في جميع البنوك مع أول أيام عيد الأضحي المبارك 2019، حيث أعلن البنك المركزي بأن إجازة البنوك بالتزامن مع عيد الأضحي سوف تكون بداية من يوم الأحد اليوم 11 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء 13 أغسطس، على أن تستأنف البنوك عملها من جديد يوم الأربعاء القادم، وبالتزامن مع خضوع أسعار العملات لحالة العرض والطلب منذ قرار التعويم، أصبحت تشهد أسعار العملات بشكل عام تشهد استقرار تام في أيام الإجازات الرسمية في البنوك.

أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار اليوم عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها يوم الخميس الماضي، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.53 جنيه.

وسجل في التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.58 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل للشراء 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه بيع، بينما سجل في كريدي أجريكول منذ يومين وحتى الآن 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وذلك في كافة البنوك المصرية وتعمل بتحديث تلقائي من داخل البنوك، فور حدوث أي تغييرات في أي وقت على مدار اليوم، وسجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية للشراء 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر  الدولار في بنك التعمير والإسكان للشراء 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه للبيع، بينما سجل في العربي الأفريقي الدولي 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

ونتابع معكم أيضاً كافة أسعار العملات مقابل الجنيه طبقاً لتعاملات بنك مصر، حيث سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر للشراء 4.39 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وأحدث تقرير لسعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه سجل في بنك مصر للشراء 18.46 جنيه شراء مقابل 18.64 جنيه للبيع.

العملةشراءبيع
دولار أمريكي16.5116.61
يورو18.46536918.639742
جنيه إسترليني19.85923120.186133
فرنك سويسري16.93146717.106076
دينار كويتي54.29335654.638158
ريال سعودي4.3913924.428152
دينار أردني23.32620523.500283
ريال قطري4.2730224.561307
ريال عماني42.8737143.165281
دولار كندي12.4415812.587148
دولار استرالي11.19713811.324698

مع العلم بأن كافة أسعار العملات بالجدول السابق طبقاً لأخر تحديث في بنك مصر.

سوف يهمك:

عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.