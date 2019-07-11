أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في بنك مصر اليوم السبت 13-7-2019

نستعرض معكم أسعار صرف العملات في بنك مصر اليوم، وذلك لجميع العملات التي أعلن عنها البنك محدثة باستمرار، ويشمل ذلك سعر الدولار واليورو والريال والدينار والكثير من العملات مقابل العملة الوطنية الجنيه المصري، حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر فروع البنوك على مستوى الجمهورية بعدد يصل إلى 605 فرع، ويعتبر بنك مصر منذ بداية إنشاءه على يد رائد الاقتصاد المصري الحديث طلعت حرب في عام 1920 واحدا من أهم الشركاء في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، حيث شارك البنك في إنشاء وتأسيس العديد من الشركات والمصانع للعمل على تمصير الصناعات التي كان يسيطر عليها المحتل والأجانب وقت ذلك.

سعر الدولار واليورو في بنك مصر السبت

أسعار صرف الورقة الخضراء في بداية تداول اليوم ببنك مصر عند سعر شراء 16.57 وذلك مقابل 16.67 للبيع، أما بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة اليورو فقد انخفضت في تعامل اليوم حيث بلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 18.64 وسعر البيع 18.80 جنيه مصري، ويمكن الإطلاع على أسعار صرف باقي العملات الأجنبية في البنك عبر الجدول المذكور من خلال هذا المقال.

جدول أسعار صرف العملات في بنك مصر اليوم

هذا الجدول يحتوى على أسعار الصرف لأغلب العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي وغيرها الكثير، وفق آخر إعلان من بنك مصر للسعر الخاص بالعملات

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العملة بنكنوت شراء بيع

دولار أمريكي 16.57 16.67

يورو 18.6429 18.8038

جنيه إسترليني 20.7125 20.9008

فرنك سويسري 16.7374 16.9153

كرون دنماركي 2.4974 2.5188

دينار كويتي 54.426 54.9168

ريال سعودي 4.408 4.4447

دينار أردني 23.404 23.5519

دينار بحريني 43.9499 44.2175

ريال قطري 4.2898 4.5778

ريال عماني 43.0367 43.301

درهم الإمارات العربية 4.5112 4.5385

كرون سويدي 1.7586 1.7746

كرون نرويجي 1.9306 1.9491

دولار كندي 12.6653 12.7759

دولار استرالي 11.5244 11.6323

ين ياباني 15.2775 15.4538

رئيس بنك مصر يصرح انتهاء السوق السوداء للدولار

أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر الحالي محمد الأتربي أن قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف العملات أمام الجنيه المصري قد ساهم في توافر فائض من العملات الأجنبية لدي البنوك، وذلك لأول مرة منذ مدة طويلة، حيث تستطيع البنوك المصرية الآن تلبية جميع طلبات المستثمرين على الدولار وغيره من العملات، وأن هذا القرار يعتبر أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار رئيس بنك مصر إلى أن قرار تحرير أسعار الصرف قد ساهم في اختفاء السوق السوداء لتجارة العملات الأجنبية، وأن تحويلات العاملين المصريين في الخارج خلال الفترة الماضية من خلال شبكة البنوك المصرية قد تجاوز 11 مليار دولار.

وفي هذا الإطار ولدعم الاحتياطي لدي البنك من العملات الأجنبية قام خلال منتصف نوفمبر من العام الماضي بتوقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي للتنمية يحصل من خلالها بنك مصر على قرض بقيمة 75 مليون دولار يقوم بسدادها على مدة خمس سنوات، ويقوم البنك بتوجيه ذلك القرض بشكل أساسي في تمويل المشروعات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر في العديد من دول العالم هي بداية النهضة الاقتصادية لها.

تحديث أسعار صرف بنك مصر اليوم

وفق آخر إعلان خاص بأسعار صرف العملات في البنك فأن الأسعار مستقرة حتى الآن عند إغلاق يوم أمس، وذلك لجميع العملات الأجنبية وكذلك العربية في انتظار الساعات القادمة من التداول في البنك وما سوف يسفر عنه آخر تحديثات سعر صرف العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم.

تحديث أسعار العملات في بنك مصر اليوم

شهد سعر صرف العملات في بنك مصر اليوم بعض الاستقرار النسبي، حيث شهدت أسعار الصرف بعض الهدوء في سعر الدولار الأمريكي، وسوف نستمر في متابعة أحدث أسعار العملات في بنك مصر بشكل يومي إن شاء الله.