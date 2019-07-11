أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في بنك مصر اليوم السبت 13-7-2019

نستعرض معكم أسعار صرف العملات في بنك مصر اليوم، وذلك لجميع العملات التي أعلن عنها البنك محدثة باستمرار، ويشمل ذلك سعر الدولار واليورو والريال والدينار والكثير من العملات مقابل العملة الوطنية الجنيه المصري، حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر فروع البنوك على مستوى الجمهورية بعدد يصل إلى 605 فرع، ويعتبر بنك مصر منذ بداية إنشاءه على يد رائد الاقتصاد المصري الحديث طلعت حرب في عام 1920 واحدا من أهم الشركاء في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، حيث شارك البنك في إنشاء وتأسيس العديد من الشركات والمصانع للعمل على تمصير الصناعات التي كان يسيطر عليها المحتل والأجانب وقت ذلك.
سعر الدولار واليورو في بنك مصر السبت
أسعار صرف الورقة الخضراء في بداية تداول اليوم ببنك مصر عند سعر شراء 16.57 وذلك مقابل 16.67 للبيع، أما بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة اليورو فقد انخفضت في تعامل اليوم حيث بلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 18.64 وسعر البيع 18.80 جنيه مصري، ويمكن الإطلاع على أسعار صرف باقي العملات الأجنبية في البنك عبر الجدول المذكور من خلال هذا المقال.
جدول أسعار صرف العملات في بنك مصر اليوم
هذا الجدول يحتوى على أسعار الصرف لأغلب العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي وغيرها الكثير، وفق آخر إعلان من بنك مصر للسعر الخاص بالعملات
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|العملة
|بنكنوت
|شراء
|بيع
دولار أمريكي
|16.57
|16.67
يورو
|18.6429
|18.8038
جنيه إسترليني
|20.7125
|20.9008
فرنك سويسري
|16.7374
|16.9153
كرون دنماركي
|2.4974
|2.5188
دينار كويتي
|54.426
|54.9168
ريال سعودي
|4.408
|4.4447
دينار أردني
|23.404
|23.5519
دينار بحريني
|43.9499
|44.2175
ريال قطري
|4.2898
|4.5778
ريال عماني
|43.0367
|43.301
درهم الإمارات العربية
|4.5112
|4.5385
كرون سويدي
|1.7586
|1.7746
كرون نرويجي
|1.9306
|1.9491
دولار كندي
|12.6653
|12.7759
دولار استرالي
|11.5244
|11.6323
ين ياباني
|15.2775
|15.4538
رئيس بنك مصر يصرح انتهاء السوق السوداء للدولار
أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر الحالي محمد الأتربي أن قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف العملات أمام الجنيه المصري قد ساهم في توافر فائض من العملات الأجنبية لدي البنوك، وذلك لأول مرة منذ مدة طويلة، حيث تستطيع البنوك المصرية الآن تلبية جميع طلبات المستثمرين على الدولار وغيره من العملات، وأن هذا القرار يعتبر أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس بنك مصر إلى أن قرار تحرير أسعار الصرف قد ساهم في اختفاء السوق السوداء لتجارة العملات الأجنبية، وأن تحويلات العاملين المصريين في الخارج خلال الفترة الماضية من خلال شبكة البنوك المصرية قد تجاوز 11 مليار دولار.
وفي هذا الإطار ولدعم الاحتياطي لدي البنك من العملات الأجنبية قام خلال منتصف نوفمبر من العام الماضي بتوقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي للتنمية يحصل من خلالها بنك مصر على قرض بقيمة 75 مليون دولار يقوم بسدادها على مدة خمس سنوات، ويقوم البنك بتوجيه ذلك القرض بشكل أساسي في تمويل المشروعات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر في العديد من دول العالم هي بداية النهضة الاقتصادية لها.
تحديث أسعار صرف بنك مصر اليوم
وفق آخر إعلان خاص بأسعار صرف العملات في البنك فأن الأسعار مستقرة حتى الآن عند إغلاق يوم أمس، وذلك لجميع العملات الأجنبية وكذلك العربية في انتظار الساعات القادمة من التداول في البنك وما سوف يسفر عنه آخر تحديثات سعر صرف العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم.
تحديث أسعار العملات في بنك مصر اليوم
شهد سعر صرف العملات في بنك مصر اليوم بعض الاستقرار النسبي، حيث شهدت أسعار الصرف بعض الهدوء في سعر الدولار الأمريكي، وسوف نستمر في متابعة أحدث أسعار العملات في بنك مصر بشكل يومي إن شاء الله.