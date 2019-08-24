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سعر الدولار والذهب اليوم السبت 24 أغسطس 2019 .. سعر اليورو .. الاسترليني .. الريال السعودي .. جميع أسعار العملات العربية والأجنبية

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
سعر الدولار والذهب اليوم السبت 24 أغسطس 2019 .. سعر اليورو .. الاسترليني .. الريال السعودي .. جميع أسعار العملات العربية والأجنبية
سعر الدولار والذهب اليوم

سعر الدولار والذهب اليوم ليس هو الوحيد ما يشغل المهتمين بأسعار العملات، بل أصبحت جميع العملات الأجنبية والعربية فالعملات الأوروبية اليورو والاسترليني وكذلك العملات العربية خاصة الريال السعودي والريال الإماراتي والدينار الكويتي هي الشغل الشاغل للكثير من المصريين سواء مستوردين أو مصدرين أو رجال أعمال أو حتى عامة الشعب، لذلك سنعرض من خلال هذا المقال عرض أسعار معظم العملات العربية والأجنبية، كما سنعرض أيضا اسعرا الذهب، وسنتابع دائما تحديث الأسعار لحظة بلحظة.

سعر الدولار والذهب اليوم وباقي العملات الأخرى، سنخصص نهاية كل أسبوع للتحليل الفني للعديد من العملات والذهب، وذلك لتوقع أسعاره خلال الأسبوع القادم، وسنعرض عليكم متابعة يومية وأسبوعية للحركة السعرية لمعظم العملات مقابل الجنيه المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24803 إلى 806
عيار 22736 إلى 739
عيار 21703 إلى 705
عيار 18603 إلى 604
عيار 14469 إلى 470
عيار 12402 إلى 403
الاونصة24,987 إلى 25,058
الجنيه الذهب5,624 إلى 5,640
الكيلو803,429 إلى 805,714

والتوقعات تشير بقرب حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية، كذلك في ظل أوضاع جيو سياسية خطيرة تعم العالم من مشرقه لمغربه، كما سنتابع جميع القرارات الخاصة بالبنوك المركزية العالمية الهامة خاصة الفيدرالي الأمريكي، وكذلك البنك المركزي الأوروبي، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأيضا تقارير المؤسسات المالية العالمية، ولن ننسى بالطبع التقارير والتصريحات التي تصدر عن البنك المركزي المصري

سعر الدولار والذهب اليوم وجميع العملات الرئيسية الأجنبية والعربية

أما عن حركة أسعار الدولار واليورو والجنيه ألاسترلينيي بالبنوك المصرية، فسنتابع من خلال هذا الجدول اللحظي التغيرات اللحظية التي تتم على أسعار الدولار طوال جلسة تعاملات اليوم، كما سنتابع التطورات على حركة أسعار العملة الأوروبية اليورو من خلال جدول الأسعار اللحظي

 

أسعار صرف جميع العملات بالبنك المركزي المصري اليوم

العملةشراءبيع
دولار أمريكي​16.544716.6447
يورو​18.333218.4490
جنيه استرليني​20.120020.2367
فرنك سويسري​16.813716.9222
100 ين ياباني​15.521815.6200
ريال سعودي​4.41154.4382
دينار كويتي​54.380554.7326
درهم إماراتي​4.50384.5319
اليوان الصيني​2.33482.3497

استقرار لسعري بيع وشراء الدولار اليوم، مستمرا في الاستقرار على السعر الذي كان عليها في ختام تعاملات الخميس، وكان سعر الشراء قد استقر بشكل طفيف.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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