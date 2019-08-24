سعر الدولار والذهب اليوم السبت 24 أغسطس 2019 .. سعر اليورو .. الاسترليني .. الريال السعودي .. جميع أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الدولار والذهب اليوم ليس هو الوحيد ما يشغل المهتمين بأسعار العملات، بل أصبحت جميع العملات الأجنبية والعربية فالعملات الأوروبية اليورو والاسترليني وكذلك العملات العربية خاصة الريال السعودي والريال الإماراتي والدينار الكويتي هي الشغل الشاغل للكثير من المصريين سواء مستوردين أو مصدرين أو رجال أعمال أو حتى عامة الشعب، لذلك سنعرض من خلال هذا المقال عرض أسعار معظم العملات العربية والأجنبية، كما سنعرض أيضا اسعرا الذهب، وسنتابع دائما تحديث الأسعار لحظة بلحظة.
سعر الدولار والذهب اليوم وباقي العملات الأخرى، سنخصص نهاية كل أسبوع للتحليل الفني للعديد من العملات والذهب، وذلك لتوقع أسعاره خلال الأسبوع القادم، وسنعرض عليكم متابعة يومية وأسبوعية للحركة السعرية لمعظم العملات مقابل الجنيه المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|803 إلى 806
|عيار 22
|736 إلى 739
|عيار 21
|703 إلى 705
|عيار 18
|603 إلى 604
|عيار 14
|469 إلى 470
|عيار 12
|402 إلى 403
|الاونصة
|24,987 إلى 25,058
|الجنيه الذهب
|5,624 إلى 5,640
|الكيلو
|803,429 إلى 805,714
والتوقعات تشير بقرب حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية، كذلك في ظل أوضاع جيو سياسية خطيرة تعم العالم من مشرقه لمغربه، كما سنتابع جميع القرارات الخاصة بالبنوك المركزية العالمية الهامة خاصة الفيدرالي الأمريكي، وكذلك البنك المركزي الأوروبي، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأيضا تقارير المؤسسات المالية العالمية، ولن ننسى بالطبع التقارير والتصريحات التي تصدر عن البنك المركزي المصري
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سعر الدولار والذهب اليوم وجميع العملات الرئيسية الأجنبية والعربية
أسعار صرف جميع العملات بالبنك المركزي المصري اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|16.5447
|16.6447
|يورو
|18.3332
|18.4490
|جنيه استرليني
|20.1200
|20.2367
|فرنك سويسري
|16.8137
|16.9222
|100 ين ياباني
|15.5218
|15.6200
|ريال سعودي
|4.4115
|4.4382
|دينار كويتي
|54.3805
|54.7326
|درهم إماراتي
|4.5038
|4.5319
|اليوان الصيني
|2.3348
|2.3497
استقرار لسعري بيع وشراء الدولار اليوم، مستمرا في الاستقرار على السعر الذي كان عليها في ختام تعاملات الخميس، وكان سعر الشراء قد استقر بشكل طفيف.
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الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري