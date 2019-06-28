سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24/6/2019

متابعي موقع نجوم مصرية نقدم لكم اسعار العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 24-6-2019 كما جاءت واهم التغييرات,كما ونعرض لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كسعر بيع وسعر شراء,بالاضافة الى الجنيه المصري مقابل بعض العملات الاخرى ومنها اليورو والليرة التركية.

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار مقابل الجنيه المصري 16.7461 16.6461 اليورو مقابل الجنيه المصري 19.0403 18.9200 سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري 2.8866 2.8909

اما بخصوص السوق السوداء فان سعر الدولار لهذا اليوم تراوح ما بين 16.76 جنيه كسعر الشراء و 16.84 سعر البيع للدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري.

ويذكر ان الجنيه المصري قد شهد استقرارا مقابل الدولار الامريكي منذ مطلع هذا العام حيث شهد انخفاضا وارتفاعا طفيفين ولكن مع ذلك فانه قد بقي حول المعدل العام مقارنة بالعام الماضي والذي شهد انخفاضات وارتفاعات كبيرة.

اما فيما يتعلق بالليرة التركية وعلى الرغم من تعافيها من الانخفاض الحاد الذي تعرضت له الا ان قيمتها ما زالت منخفضة مقارنة بسعرها في بداية عام 2018

بذل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان جهودا لحل هذه المشكلة من خلال تعزيز الائتمان والاعتماد على البنوك للاقراض ولكن كانت باسعار فوائد اعلى من مقدار التضخم وهو ما عاد بالسلب على المقترض والمقرض في نفس الوقت.

ديون الشركات التركية وصلت الى اكثر من 40% من اجمالي الناتج المحلي وقد وصل معدل التضخم لاكثر من 20% ما دفع المستثمرين الى التراجع ما زاد الوضع سوءا.

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